Restaurátora Jana Vodáčka, který sochu svatého Jana Nepomuckého z třebíčského Podklášterského mostu téměř dva roky opravoval spolu se svou manželkou Petrou, tato všímavost těší. „Ano, má zoubky. Bylo super, když se najednou objevily. Po dřívějších opravách měl betonovou pusu, obličej byl zaplněný tmelem. A když se to všechno odsekalo, najednou zoubky byly vidět. Jeho tvář je nyní opravdu hodně změněná,“ vysvětluje Vodáček.

VIDEO: Jan Nepomucký zamířil v Třebíči do výšin a pak k restaurátorovi

Socha na svém místě u mostu chyběla od listopadu 2021. Dnešním dnem se tam vrací, což budí pozornost kolemjdoucích. Některé zajímá samotná práce, někteří se zastavují, protože coby hrdí obyvatelé Třebíče považují sochu tak trochu za svou. „Pomáhej vám pánbůh, pomáhej vám pánbůh,“ volá na restaurátory dáma, která míří od baziliky svatého Prokopa, kde zřejmě před chvílí skončila mše svatá.

Socha září

Pro seniora Miroslava Louckého je umísťování sochy velkým svátkem. „Slyšel jsem dnes ráno v rádiu, že ji budou dávat zpět, tak jsem se přišel podívat. A musím říct, že opravdu prokoukla. Teď doslova září, předtím byla zašlá a neměla tak výrazné rysy. Je tu velký provoz, který se na ní asi podepisuje. Ale věřím, že teď ta krása vydrží co možná nejdéle,“ zamýšlí se tento Třebíčan.

Kromě mužských pomocníků má Vodáček oporu i ve své manželce Petře. Ta podle něj dělala na soše jemnější práce – a nyní v rukou drží svatozář, která za chvíli ozdobí světcovu hlavu. „Je na ní čtyřiadvacetikarátové zlato,“ prozrazuje restaurátorka, která s velkým kruhem zdobeným hvězdami budí téměř stejnou pozornost jako samotný Jan Nepomucký, jenž již shlíží ze svého piedestalu. „To zlato přitahuje oči, viďte?“ přidává s úsměvem Petra Vodáčková a významně pomrkává. Mezi přihlížejícími pány ihned propukne tlumená debata, zda mladá žena myslí zlato na svatozáři, anebo na svém krku.

OBRAZEM: Řidič o silvestrovské noci srazil z mostu cennou barokní sochu

To už ale svatozář míří do výše a Vodáček ji vzápětí přiloží ke světcově hlavě. Jeho manželka dodává ještě poslední pokyny. „Trochu doprava. Tak, teď je to přesně ono,“ schvaluje restaurátorka konečné umístění svatozáře.

Se spokojeným výrazem přihlíží i památkářka Lenka Zahrádková. Oprava sochy z roku 1704 se tedy zjevně povedla. „Přesné informace k jejímu vzniku ale nevíme. S největší pravděpodobností ji zhotovil sochař Štěpán Pagan, ale žádné věrohodné podklady o autorství nejsou,“ vysvětluje památkářka, podle níž budou restaurátorské práce v Třebíči pokračovat. „Teď bude na řadě barokní sloup na Znojemské ulici a kamenný kříž na Litoltově ulici. Také je bude restaurovat pan Vodáček,“ doplňuje Zahrádková.