VIDEO: Sobotní výlov rybníku u Lipníka nezkazil ani déšť a vítr

Lipník – Odhadem až tisíc lidí se vypravilo v sobotu do Lipníku na výlov rybníku Okrouhlík. Ani ošklivé počasí je neodradilo od zážitku spojeného se spoustou dobrého jídla.

„Loni, to se lovil sousední rybník, dorazilo snad až patnáct set návštěvníků, protože bylo hezké počasí. Tady je to vždycky událost,“ poznamenal jeden z aktivních účastníků, rybář Vít Nedvěd.

Přijely celé rodiny. Malé děti, zachumlané v teplém a nepromokavém oblečení, chtěly být co nejblíž kádí s rybami.

Na Okrouhlíku hospodaří Rodinná farma Řezníček. Podle Jana Řezníčka výsledek výlovu poznamenalo letošní sucho. „V rybníce chybělo dost vody, byla menší obsádka. I přírůstky jsou menší, než by se nám líbilo,“ okomentoval situaci. Voda v rybnících v okolí byla teplá, kvasila, to pro ryby není nikdy ideální.

Z Okrouhlíku obvykle loví 80 až 100 metráků ryb. Letos jsou rádi za zhruba 60 metráků. V Okrouhlíku byly taky dva metráky štik.

Na Vánoce si kapry a amury z Lipníku budou moci koupit zákazníci v Třebíči v rybárně, která je v Hrotovické ulici v areálu bývalé prodejny Meinl. Tedy u křižovatky se semfory, kde byl donedávna provizorní kruhový objezd.

„Kilo ryby zdražíme jen nepatrně, o pár korun, přizpůsobíme to cenám na území Třebíče před svátky,“ řekl Řezníček.

Velké fronty si při sobotním výlovu zájemci vystáli jak na čerstvou rybu, tak na rybí dobroty. S několikadenním předstihem organizátoři vyudili podkovy z tří set kaprů. Na místě je pak prodávali prohřáté z udírny.

„Koupili jsme si polévku i hotové rybí maso, budeme mít výborný oběd,“ pochvalovala si dvojice místních, která si zrovna rovnala plastové „obědváky“ do tašky.

A aby v chladném a vlhkém počasí nebyla zima, tekl čaj i něco ostřejšího proudem.