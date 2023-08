VIDEO: Žáci v Okříškách zahájí nový školní rok v provizorních podmínkách

Začátek školního roku bude pro žáky prvního stupně v Okříškách na Třebíčsku lehce dobrodružný. Prvních čtrnáct dní totiž stráví v provizorních podmínkách. „Hlavně pro prvňáčky to asi bude trochu obtížné, ale nemusejí se bát, že by třídu vůbec neměli. Zhruba první dva týdny se žáci budou učit třeba v odborných učebnách, když bude potřeba, můžeme poskytnout například i prostory kulturního domu. Pak se už děti přesunou do nově opravených tříd,“ vysvětlil okříšský starosta Zdeněk Ryšavý.

Budova prvního stupně ZŠ Okříšky dostává nový kabát. | Video: Deník/Milan Krčmář