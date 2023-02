Mezitím z lisu vypadne pestrobarevné kolečko. „Je v tom levandule, heřmánek, růže, chrpa a máta. A ještě semínka ze slunečnice. Tyhle placky se lisují rychle, trvá to jen asi pět minut. Když ale lisujeme olej, může to zabrat třeba šestnáct, někdy i čtyřiadvacet hodin,“ dodává Ioana.

Zatímco Ioana žije v Třebíči, Alexandra bydlí v Tetčicích u Brna. Obě mají tři děti, ty starší už chodí do školy. „Předtím jsme nic takového nedělaly, ale teď děti už rostou a my máme čas zabývat se tím, co nás hodně baví. Rády jsme i s dětmi venku, a tak jsme začaly sbírat třeba heřmánek nebo meduňku. Ty jsme zkusily upravovat. První výrobky, které jsme udělaly, jsme nabídly kamarádům. A najednou nám hodně lidí nabízí pomoc,“ vzpomíná Alexandra. „Někteří kamarádi mi třeba nabízeli růže, že by je pro nás sbírali a sušili. Mají velkou zahradu, růže pěstují jen tak pro radost, ale nevědí, co s nimi dál,“ doplňuje.

Bylinky od baziliky

Její kamarádka přikyvuje. „Stejné je to i u mě. Můj kamarád se nyní chystá udělat zelenou střechu. Tak se mě ptal, co bych chtěla, aby na ní pěstoval. Řekla jsem mu, že levandule. Soused mi řekl, ať si klidně chodím na řebříček, který mu roste před domem. A znám paní, která se stará o bylinkovou zahrádku u třebíčské baziliky. Ta nám také pomáhá. Prostě jsme postupně začaly potkávat lidi, kteří nám chtějí pomoct jen čistě ze zájmu,“ přidává své zkušenosti Ioana.

Ioana Dolejská, Alexandra Veverková

Obě pocházejí z Rumunska – Ioana z Turdy nedaleko Kluže, Alexandra z Mediaș u Sibině. V Česku žijí už více než deset let, potkaly se však teprve nedávno. Dříve zde pracovaly v IT.

Obě mladé dámy lisování koupelových placek a vonných olejů chápou jako koníček. „Výrobky zatím dáváme přátelům. Chceme se spíš pořád věnovat dětem, proto nechceme vyrábět nějak moc. Nejde nám o výdělek, je to ale něco, co chceme dělat dlouhodobě, protože nás to baví,“ objasňuje Alexandra.

Tu těší, že veškeré přísady pro jejich výrobky pocházejí z místních zdrojů. „Až na sůl. Tu Ioana přivezla z Rumunska ze solných dolů v její rodné Turdě,“ doplňuje.

Obě ženy rády svou činnost představují nejen známým, ale každému, kdo má o bylinky zájem. „Já mám v Tetčicích takzvaný ženský kruh. A teď chystáme celovíkendový workshop u Prahy, kde další ženy seznámíme s prací na lisu,“ říká Alexandra, zatímco z válce vyndává další koupelovou placku.