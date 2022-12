Pozorný návštěvník si na Marii povšimne i jednoho významného detailu. „Má bříško, protože Ježíšek se přece ještě nenarodil,“ usmívá se Jana Vašíčková, která postavy také pomáhá stavět, a upozorňuje na obrázky pověšené v oknech sakristie přiléhající k zahradě.

Přibližují biblický příběh formou komiksu, vyprávějí o Vánocích, ale jsou tu třeba i mapy, aby si lidé dokázali představit vzdálenosti mezi jednotlivými biblickými místy. „Lidé tak pochopí, že to, co znají, je důsledek jednoho dávného příběhu, který se odehrál na konkrétním místě v konkrétní době, konkrétním národům,“ doplňuje Vašíčková.

Farníci tvoří betlém už čtvrtým rokem, letos poprvé jej ale představují veřejnosti. „Chodí sem školky i školy, ale i jednotliví návštěvníci. Máme moc pěkné ohlasy. Jsme proto všichni moc rádi, že byl pan farář Vojtěch Loub tak hodný a poskytl pro betlém farní zahradu,“ neskrývá radost Havlenová.

Betlém je otevřen každý adventní pátek od 8.00 do 12.00 hodin a od 15.00 do 17.30 hodin, vstup od zimního stadionu.



Od 25. 12. do 8. 1. bude jeho součástí potravinová sbírka. 25. 12. a 26. 12. bude přístupný od 14.00 do 17.00 hodin, v ostatní dny vždy třicet minut před začátkem mše svaté (rozpis bohoslužeb na www.jejkov.cz).

Po Štědrém dnu dostane jejkovský betlém další využití. „Přichystáme sem velký koš, do kterého lidé budou moci vkládat potraviny. Doba vánoční končí až 8. ledna. A tak do té doby zde bude probíhat sbírka potravin. Hlavně těstovin, rýže a dalších balených věcí. Ty poslouží matkám-samoživitelkám či sociálně slabším. Je to vlastně obdoba toho, jak k Ježíškovi chodili lidé s dary,“ nastiňuje Jana Vašíčková, která pracuje v oblastní charitě. Právě ta připravuje potravinovou sbírku.

Vytvořit slaměnou postavu v životní velikosti není jednoduché. Trvá to i několik hodin. „Na postavy se připevňuje sláma, jen to zabere asi hodinu a půl. Navíc se postavy musí obléct. Je to zhruba jednodenní práce,“ líčí Vašíčková a doplňuje, že nejobtížnější je tvorba velblouda. „V něm je dřevěná kostra, navíc i fošna, aby si na něj mohly sednout děti. Jeho příprava trvala tři víkendy. Nejvíce času na něm ale zabere porovnávání se skutečností. Musíme mít fotografie skutečného zvířete. Podle nich pak u figuríny určujeme její proporce, tvarujeme hlavu a hrby, aby odpovídaly realitě,“ dodává.

Děti si mohou sednout nejen na velblouda, ale i na oslíka. Nechybějí ani ovečky s pasáčkem. Tvůrci navíc už nyní uvažují nad tím, že co do betlému příští rok přibyde. „Představu máme, ale neprozradíme ji, aby děti nepřišly o překvapení,“ pomrkává Havlenová.