VIDEO: „Po čtyřech domů nechodím," prozradil vítěz Dukovanského koštu pálenek

Dukovany – Chřest, smrk i mrkev se dají přeměnit na alkohol. O tom se mohli přesvědčit návštěvníci sobotního třetího ročníku Dukovanského koštu pálenek, který se pojil s obecními zabíjačkovými hody. Akce se uskutečnila v prostorách tamního zámku.

Mezi 37 přihlášenými destiláty nakonec zvítězila klasika. První příčku v anonymním hodnocení poroty přesvědčivě obsadil Josef Dobeš z Křepic na Znojemsku. Do soutěže dal svou meruňkovici.

„Nevyhrál jsem poprvé, podařilo se mi to už před pěti lety v Horních Kounicích, tenkrát se slivovicí,“ prozradil vitální osmdesátiletý důchodce.

Do palírny prý vozí jen kvas z čistého pořádně vyzrálého ovoce, které ovšem nesmí být chycené hnilobou. „Kvašení se musí dát dost času. Meruňky byly z mé zahrady, destilát má odhadem 54 procent,“ poznamenal.

Pan Dobeš podle svých slov není velký pijan alkoholu, ale panáčka pálenky ráno, v poledne a večer si dá. Na svůj věk vypadá dobře. „Manželka si nestěžuje, po čtyřech domů nechodím,“ konstatoval.

Na koštu se objevil taky místní Michal Krejčí. Vstupné ho opravňovalo k ochutnávce deseti vzorků – vlastně skoro malých panáků. Neměl problém to proložit třemi pivy, alkohol zajídal špekem.

„Nejvíc mi zatím chutnala meruňka, kterou dělal kámoš Jiří Florián taky z Dukovan,“ vysvětlil Krejčí ve chvíli, kdy měl otestováno sedm soutěžních destilátů.

Florián se se zmíněnou pálenkou umístil velmi dobře, skončil v první třetině soutěžního pole. „Materiál jsem posbíral na zahradě u babičky na Znojemsku, je to letošní pálenka,“ prozradil. V soutěži měl ještě třešňovici.

Hodnotící komise zasedla o den dřív. „Byla jsem v ní taky, na vysoké škole jsem měla jako předmět nápojovou gastronomii. I tak jsem ale u kolegů mužů v porotě budila úsměv,“ sdělila provozovatelka Zámku Dukovany Kateřina Horká.

Přivítala, že i přes bídný rok, co se úrody ovoce týče, bylo vzorků pálenek nakonec dost. „Prostě účastníci sáhli do archivu a přinesli něco z minulých let,“ řekla.

Dukovanský starosta Miroslav Křišťál si zase pochvaloval zabijačkové hody spojené s jarmarkem. „Snědly se produkty ze 700 kilogramů živé váhy, třeba prdelačky bylo 200 litrů,“ upřesnil.

Na akci se podílel rovněž řezník Jaromír Kohoutek z Moravského Krumlova, pomáhal mu Josef Kilián z Dukovan. Každou chvíli se za nimi někdo zastavil na kus řeči, došlo i na ochutnávání Kohoutkovy meruňkovice, která v chladném počasí přišla vhod. „Je to tak padesátka, to úplně stačí, je výborná,“ zhodnotil Kohoutkovi destilát kolega Kilián. „Ochutnával jsem soutěžní chřestovici, byla dost zvláštní, je to nezvyklá chuť,“ zmínil na adresu soutěže.

Ve stejný den se v Dukovanech slavnostně otevírala nová teplárna na biomasu o výkonu 1,5 megawattu. Jde o společný projekt obce a společnosti TTS, kterou vlastní Richard Horký.

Podle obsluhy bude teplárna do čtrnácti dnů, jakmile se na ni napojí i zámek, vytápět odhadem čtvrtinu Dukovan. Teplem bude zásobit nejen rodinné domky a bytovky v části zvané Kunštát, ale taky obecní úřad, školku, hasičárnu, dům s pečovatelskou službou i sportovní halu.