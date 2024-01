Nemocnice Třebíč se dostala do velmi nepříjemného stavu. „Z důvodu výstavby parkovacího domu a omezení parkovacích míst je situace s parkováním v areálu nemocnice kritická,“ oznámila její mluvčí Jitka Mácová.

Parkování v Nemocnici Třebíč je nyní značně problematické. Kvůli výstavbě parkovacího domu zde zmizelo asi sedmdesát parkovacích míst. | Video: Deník/Milan Krčmář

Parkovací dům totiž vzniká na místě bývalého parkoviště, které dříve pojalo asi sedm desítek aut. „Toto prostranství na sklonku minulého roku zmizelo, což vyvolalo značné problémy. Lidé, kteří tam byli zvyklí parkovat, najednou nemají místo. To nyní při vjezdu do nemocnice marně hledají a kvůli tomu chodí pozdě na vyšetření,“ vysvětlila mluvčí. „Zbývající parkovací místa se totiž zaplní během brzkých ranních hodin. Kdo přijede později, už nezaparkuje. Proto je nyní nutné počítat s velkou časovou rezervou,“ doplnila Mácová.

Parkoviště v Nemocnici Třebíč je zavřené. Lidé mají nechávat auta na Hrotovické

V současné době jsou největší parkovací plochy v zadní části nemocnice. I ty však bývají plné. „Snažili jsme se to nějak řešit, umožnili jsme parkovat i na místech, kde to dříve bylo zakázané. Ale pořád je to málo. Mrzí nás to, ale víc dělat nemůžeme,“ posteskla si mluvčí.

Ta návštěvníky nemocnice prosí, aby auta nechávali na záchytném parkovišti v nedaleké Hrotovické ulici, nebo k cestě do nemocnice používali hromadnou dopravu. Stání přímo v areálu nemocnice bude totiž omezené ještě hodně dlouho. Parkovací dům pro více než dvě stě automobilů se bude stavět až do první poloviny příštího roku.

Zdroj: Deník/Milan Krčmář