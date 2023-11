Nejznámější český astronom Jiří Grygar má jasný názor. „Je potřeba podporovat vědu, protože kdybychom ji nepodporovali, skončíme zase v době kamenné,“ řekl v Třebíči 20. listopadu.

Profesor Jiří Grygar byl hlavním hostem slavnostního otevření nového třebíčského planetária. | Video: Deník/Milan Krčmář

K jeho radosti v Třebíči vědu podporují – o čemž konečně svědčila i jeho návštěva. Byl totiž hlavním hostem slavnostního otevření planetária, které vzniklo u třebíčské hvězdárny. Ta nově nese název po třebíčském astronomovi a Grygarovu velkém příteli Zdeňku Kvízovi, který před třiceti lety zemřel v Austrálii. „Zdeněk byl o čtyři roky starší než já, jako student jsem za ním do Třebíče často jezdil,“ zavzpomínal Grygar, který má z nového planetária velkou radost. „Kupole má průměr šest metrů, vejde se sem jedna školní třída, takže je to menší planetárium. Ale právě to je dobré v tom, že se tu bude líbit menším dětem, které budou mít z promítání o to větší zážitek,“ prohlásil astronom.

Návštěva vesmírné stanice

Během krátké ukázky mohli návštěvníci zhlédnout putování hvězdnou oblohou, průlet Saturnovými prstenci či navštívit Mezinárodní vesmírnou stanici. Programů je ale k dispozici mnohem více, o čemž se brzy bude moci přesvědčit i veřejnost. „Programy budou dvakrát týdně, pořady budou pro menší i starší děti či dospělé. Předpokládáme, že o promítání bude přinejmenším zpočátku velký zájem, takže se lidé na projekce budou moci hlásit přes registrační systém na našem webu, čímž budou mít jistotu, že pro ně opravdu bude místo. Programy pro pozorování oblohy budou ale i nadále fungovat jako dosud,“ sdělila Jarmila Pavlíčková, ředitelka Domu dětí a mládeže Třebíč, pod který hvězdárna s planetáriem spadají.

Podle ní se programy v planetáriu naplno rozběhnou kolem Vánoc, DDM připraví i programy pro školy.

Planetárium se stejně jako hvězdárna nachází ve Švabinského ulici a stálo 14,5 milionu korun. Nyní je Třebíč jediným městem Vysočiny, kde je hvězdárna s planetáriem. Další planetárium má i havlíčkobrodská základní škola v Nuselské ulici, tam však hvězdárna chybí.

