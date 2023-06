Jedním z řidičů, kteří takhle denně vjíždějí do křižovatky z vedlejší Družstevní ulice, je i Pavel Kroutil. „Teď už se to trochu zlepšilo, protože se konečně po opravdu dlouhé době podařilo zprovoznit ty semafory na křižovatce Znojemské ulice s Demlovou a Okrajovou. Ty aspoň trochu zabrzdí auta jedoucí po Znojemské, takže z Družstevní se dá jakž takž vyjíždět. Ale i tak to někdy bývá o nervy,“ uvedl Kroutil a přidal jeden postřeh.

„Všiml jsem si, že dost lidi místo z Družstevní teď radši jezdí přes Demlovku, protože tam mají mnohem větší šanci, že vyjedou. Přiznám se, že to taky tak občas dělám. Jenže to znamená, že se to pro změnu začíná občas štosovat na Demlovce. Nechápu, proč tak dlouho trvá oprava toho rozbitého semaforu na Družstevní,“ doplnil mladý Třebíčan.

Nové semafory v Třebíči dlouho nevydržely, při nehodě je srazilo auto

Semafory na křižovatce Znojemská-Družstevní-Kubišova jsou nyní opravdu nefunkční – a to je město nechalo zcela vyměnit teprve nedávno. Výjezd z vedlejších ulic na Znojemskou byl kvůli úpravám křižovatky od února uzavřený, protože se zde předělávala i kabeláž. Pak už byly semafory hotové, ale počátkem května došlo v tomto místě k nehodě, při níž jedno z havarovaných aut poškodilo právě i nový semafor.

Posílat děti je o strach

Na jeho velmi dlouhou opravu upozornila i Jana Krátká, která bydlí za křižovatkou na Hartmannově ulici. „Opravdu už by to měli spravit. Posílat dítě do školy přes Znojemskou, to je o strach. Teď jsem naší malé řekla, ať radši chodí o pět minut dřív a obchází to přes Demlovu. Ještěže ty semafory fungují aspoň tam,“ sdělila Krátká.

Zda se ale semafory na křižovatce Znojemské ulice s Družstevní a Kubišovou rozsvítí ještě do konce školního roku, to je zatím otázka. „Uvidíme, mělo by to být do konce června. Jsou to totiž speciální sloupy, které se musejí vyrábět. Každý má jiné rozměry. Čeká se tedy na výrobu,“ vysvětlil starosta Pavel Pacal.

Račerovická ulice v Třebíči je zcela rozkopaná. Podívejte se

Škodnou událostí se navíc podle jeho zástupce Pavla Janaty nezabývá město, nýbrž zhotovitel. „Stavba totiž zatím nebyla předána městu. Proto je poškozeným zhotovitel, který to nyní řeší s pojišťovnou,“ upřesnil Janata.

Poškozený semafor, který svou nakloněnou osou kolemjdoucím několik minulých týdnů připomínal šikmou věž v Pise, už firma v pondělí odstranila. Na nápravě se tedy pracuje, ostatní semafory zde ale bez něj spustit nelze.