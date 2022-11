Závorový systém technici odborné firmy k vjezdům na parkoviště umístí v nejbližších týdnech. „Vyjde to na osm milionů čtyři sta tisíc korun. Do konce kalendářního roku by měl být závorový systém nainstalovaný. Ideálně by to mělo začít sloužit od prvního ledna. Tehdy začne platit nový ceník parkovného,“ vysvětlil starosta Pavel Pacal.

Ceny za parkování se v centru města radikálně změní. Zatímco nyní zde lidé celodenní odstavení auta zaplatí třicet korun, od Nového roku to bude v případě parkoviště v ulici Vítězslava Nezvala 250 korun, na Komenského náměstí dokonce čtyři stovky. Naopak první půlhodina na Komenského náměstí bude zdarma. Radnice tak chce vytlačit ze středu města dlouhodobě parkující řidiče a uvolnit místo těm, kteří si zde něco potřebují rychle vyřídit. A právě závorový systém má těmto rychloobrátkovým cestám do centra napomoct.

Třebíčané jsou s novinkou již smíření. Podle nich je ale důležité, aby vše fungovalo bez problémů. „Ten systém ve stylu za půl hodiny vyřiď, co můžeš, a zmiz, už funguje třeba v nemocnici. Na návštěvu lékárny to stačí, tak to asi postačí i na rychlý nákup v centru. Ale hlavně musí běžet ty ukazatele volných míst, které jsou kolem parkoviště na Komenského náměstí. Člověka naštve, když vidí, že je tam podle té cedule volno, a skutek utek,“ podotkl Štěpán Hobza.

Závory v nemocnici

V třebíčské nemocnici funguje závorový systém už tři roky. Jedna závora je u urgentního příjmu, druhá slouží jako vjezd do areálu nemocnice. I nemocnice poskytuje řidičům první půlhodinu zdarma, následně se částka zvyšuje o třicet až padesát korun za hodinu. „Volné minuty slouží pro vyřízení nezbytných potřeb v nemocnici, jako je složení a vyložení pacienta, zaměstnance či návštěvy, dále nákup v lékárně nebo dovoz vzorku,“ objasnil technický náměstek nemocnice František Kalina s tím, že ale ani tento systém není všelékem proti nadměrnému počtu aut. „I přes všechna tato opatření je nemocnice přeplněná motorovými vozidly a jejich počet při průjezdu areálem nemocnice sahá do tisíců projíždějících měsíčně,“ sdělil Kalina.

Nový systém parkování v Třebíči

Změní se zejména ceník. Na Karlově a Komenského náměstí lidé zaplatí 400 korun za den, půl hodiny je však zdarma.

Parkoviště v širším okolí středu města (Kateřiny z Valdštejna, Masarykovo náměstí, Pod Zámkem, Smila Osovského, Soukopova, Vítězslava Nezvala) – první hodina 10 korun, 2 hod. 30 korun, každá další hodina 50 korun, celodenní 250 korun.

Nejlevněji vyjde parkování v ulici Na Potoce, kde za celý den řidiči zaplatí stokorunu.

Hobzou zmíněné cedule ukazující počet volných míst na Komenského náměstí se nacházejí na hlavním tahu přes Třebíč u autobusového nádraží, naproti základní škole TGM a u křižovatky na Stařečku. Redaktor Deníku každou z nich sledoval asi čtvrt hodiny. Čísla se na nich měnila a zřejmě odpovídala skutečnému počtu zaparkovaných automobilů.

Podle starosty se ale skutečnost a vyobrazené číslo opravdu mohou lišit. „Je tam určitá časová prodleva od posledního sečtení. Když tedy auto odjede, není to tak, že automaticky hned dojde k přepočítání,“ uvedl Pacal. Podle něj ale technické problémy před několika týdny na tomto zařízení skutečně vznikly. „Chyba se objevila po Městských slavnostech. Parkoviště tehdy bylo vyhrazené pro účinkující, takže počitadlo ukazovalo nulu. To se nastavilo mechanicky. Po skončení slavností to ale ukazovalo špatně, proto jsme zařízení reklamovali,“ doplnil starosta.