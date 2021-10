Zajímavé ozvláštnění běžných prohlídek si vyzkoušely desítky návštěvníků. „Účast je dnes opravdu veliká. Máme tu třeba hosty z Plzně, Karlových Varů, ale i ze Slovenska,“ neskrývala radost vedoucí infocentra v Zadní synagoze Dáša Juráňová. A to ještě zapomněla dodat, že občas bylo možné mezi návštěvníky uslyšet i angličtinu.

Lidé se do Třebíče sjeli opravdu z celé republiky, ale spíše to byla náhoda. „Chtěli jsme na den volna někam vyrazit a na internetu jsme zjistili, že v Třebíči pořádají tyhle zajímavé prohlídky. Tak jsme to zkusili,“ vysvětlila paní Neudrathová z Brna, která do Zadní synagogy zavítala se synem a také manželem. Ten se během prohlídky nenechal přemlouvat a židovské tance si také vyzkoušel. „Asi jsem je někdy viděl v televizi, ale takhle naživo to pro mě bylo opravdu poprvé. Rozhodně to byl zajímavý zážitek,“ usmál se po svém výkonu.