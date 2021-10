Vstup pouze na vlastní nebezpečí. Most v havarijním stavu. Cedulka s tímto nápisem nyní visí lávce mezi Číhalínem a Přibyslavicemi na Třebíčsku. Klene se přes řeku Jihlavu a vede po ní mezinárodní cyklotrasa Jihlava-Třebíč-Raabs. Nápis nelže – výdřeva mostovky je skutečně plná děr.

Vypadá to, že jednasedmdesát metrů dlouhý most postihla smůla. Výběrové řízení na jeho opravu totiž běží už podruhé. „V prvním případě jsme vysoutěžili dodavatele, který měl práce provést do konce letošního května. Ten ale vše začal odsouvat, prý mu nepřišlo dřevo. Prodloužili jsme mu tedy lhůtu do 15. září. Ani tehdy to nesplnil, a proto jsme zakázku zrušili,“ vysvětlila manažerka Dobrovolného svazku obcí Jihlava-Třebíč-Raabs Zdenka Švaříčková.