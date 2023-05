Elektrické rozvody pod vodou, zatopené zahrádky, bahno na silnici. Tak vypadala zahrádkářská kolonie u Moravských Budějovic po prudkém dešti, který se na ni snesl v úterý 23. května odpoledne.

Zahrádkářská kolonie u Moravských Budějovic po prudkém dešti. | Video: se souhlasem Vladimíra Čábela

Zahrádky nezalila voda z říčky Rokytky, která podél nich protéká, ale z blízkého rybníku. „Už si pamatuji dost, ale nevzpomínám si, že by se rybník takhle vylil. Při povodních, tuším, že v roce 2002, se rozlila říčka, ale rybník to ustál. Teď to bylo naopak,“ vylíčil očitý svědek Vladimír Čábel, který ze zatopené oblasti pořídil i fotografie a video.

Kvůli vysoké hladině vody muselo město odpojit zahrádkářskou kolonii od elektrické sítě.