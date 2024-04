Štětec rychle jezdí po plátně, na kterém se ve změti šmouh a čar začíná objevovat obraz anděla. Hned vedle se děje něco obdobného – jen z plátna pozvolna vystupuje velké srdce. A o kus dál pro změnu jakási surrealistická krajina. Pokud by si někdo myslel, že umělec potřebuje pro vznik obrazu měsíce a měsíce soustředění, v Galerii 34 v třebíčské židovské čtvrti by ho v pátek 19. dubna vyvedli z omylu. Nejenže všechny obrazy zde vznikají během několika desítek minut – ale dokonce během chvíle nacházejí své nové majitele, kteří za ně neváhají platit tisícové částky. Jako třeba právě teď.

Dav lidí se zaujetím sleduje, jak vzduchem létají čím dál vyšší sumy. Muž v černém tričku vyvolává: „Máme tu osmnáct stovek. Kdo dá víc? Poprvé, podruhé…“. Pak se ozve dětský hlásek: „Devatenáct.“ Vyvolávač zabloudí zrakem někam k podlaze a uvidí blonďatou, sotva sedmiletou dívenku. Tato nabídka ho už ale nijak nepřekvapí: „Už zase?“ nenechá se licitátor vyvést z míry.

Malou Sáru dražba očividně baví. Byť je pravda, že některé její nabídky byly pro jistotu anulovány ve prospěch jiných dražitelů, dokázala svým zápalem donutit i ostatní přihazovat výše a výše. Je to potřeba. Výtěžek totiž jde na Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v České republice. Nejvyšší částka, kterou lidé za zcela nový obraz platí, činí 5800 korun. Velký boj se ale strhává také o malbu mladé dámy, díky níž má toto netradiční umělecké sympozium mezinárodní účast.

Je to autorka již zmíněného anděla, který jí pod jejím štětcem vznikl s neuvěřitelnou zručností. „Já jsem totiž designérka,“ odpovídá Ukrajinka s uměleckým pseudonymem Sněža s úsměvem na otázku, jak je možné, že obraz vytvořila s takovou profesionalitou. „Mám českého manžela. Ten mi řekl, že zde bude akce, na které bude potřeba vybrat tímto způsobem peníze pro děti. Tak jsem sem šla už s vědomím, že namaluji anděla,“ dodává Sněža, která pochází z ukrajinského Mykolajivu.

Do tohoto výtvarného zápolení se mohl zapojit každý, kdo přišel. Prostě dostal plátno a mohl se dosyta vyřádit. Mnozí v sobě možná díky tomu objevili umělecké sklony. „To je naším cílem. Chceme lidem nabídnout možnost se takto projevit. Lidé často touží vytvořit abstraktní obraz,“ vysvětluje hlavní organizátor celého večera David Gordon. „Proto chystám i takto zaměřené kurzy, které plánuji rozjet začátkem léta. Kdokoli na ně přijde, bude si moci vytvořit obraz,“ dodává Gordon.

Hlavním bodem večera však není malování, ale módní přehlídka. Ta do industriálních prostor galerie zjevně láká. V publiku převažují dámy, ale i pánové si přicházejí na své. Některé modelky mají totiž oblečená sáčka jen tak na holé tělo, aniž by je zapnuly. „Pěkné, pěkné,“ pochvaluje si jeden z návštěvníků, když spatří hezké křivky v oblasti modelčina hrudníku.

Dívky na improvizovaném módním mole ale nejsou profesionálními manekýnkami. „Všechno jsou to moje kamarádky. A moc se jim to povedlo,“ neskrývá spokojenost Pavla Vaníčková z módního salonu Sorelle Mondo. „Znamená to Svět sester. Ten salon totiž máme napůl se sestrou. Dnes už jsme tu měly druhou módní přehlídku, ta první byla v zimě. V téhle už ale byla kolekce pro jaro a léto,“ dodává módní návrhářka, k níž se ihned po přehlídce rozbíhá několik žen, které zjevně chtějí některé z modelů koupit.

Počasí tomu sice neodpovídá, ale letní období se opravdu pomalu blíží. A vzhledem k zájmu o tuto akci je pravděpodobné, že až léto vypukne naplno, Třebíčí budou chodit ženy oděné v modelech Sorelle Mondo a na výtvarných kurzech abstraktní malby v Galerii 34 bude nabito.