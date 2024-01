/FOTO/ Ještě řadu měsíců budou muset Třebíčané omezit procházky lesoparkem Lísčím, který se nachází pod nemocnicí. Cesta je uzavřená v úseku mezi garážemi za Novodvorským mostem směrem k dřevěnému altánku. Ve spodní části lesoparku u řeky zde nyní pracuje bagr, který těmito místy hloubí příkop pro velké betonové potrubí a nádrže. Podobné práce probíhaly i na druhé straně řeky.

Práce na kanalizaci v třebíčském lesoparku Lísčí. | Video: Deník/Milan Krčmář

Na místě Svazek obcí Vodovody a kanalizace staví dešťovou zdrž a kanalizační sběrač. „Pracovali jsme zde v předchozích týdnech. Nyní je ale naše část stavby až do konce dubna pozastavena. Práce zde teď provádí Kraj Vysočina, který rekonstruuje část kanalizace směrem do kopce k nemocnici,“ vysvětlil Michal Ondráček, ředitel třebíčské divize Vodárenské akciové společnosti, která výkopy zajišťuje pro Svazek obcí.

Místo, na které ve svých pamětech vzpomínal i Vítězslav Nezval, je tak nyní neprůchozí pro pěší, cesta je navíc velmi rozježděná. Podle předpokládaného harmonogramu by práce na výkopech měly trvat až do konce léta tohoto roku. „Poté, co Kraj Vysočina dokončí svoji stavbu, tam budeme pokračovat my. Uvidíme, jak budou práce postupovat. Harmonogram a s tím i omezení průchodu lesoparkem se tak může ještě mírně změnit,“ upřesnil Ondráček.

Zdroj: Deník/Milan Krčmář