VIDEO: Legiovlak šťastně dojel do Třebíče. Cestou musel čelit povodním

Vagon osazený kanonem a kulomety, vojenský lazaret či třeba vůz sloužící jako redakce. Naši legionáři v Rusku měli své vlaky vybavené do těch nejmenších detailů. Lze to vidět i v Třebíči, kam tento týden zavítal Legiovlak. „Než jsme k vám přijeli, byla to opravdová anabáze,“ glosoval ve zřejmé narážce na putování legií přes Sibiř až do Vladivostoku a potom okolo celého světa Šimon Pokorný.

Na nádraží v Třebíči přijel Legiovlak. | Video: Deník/Milan Krčmář