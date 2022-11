Skotačením se jim daří na sebe upoutat pozornost. Jejich snaze se nelze divit. V kavárně totiž nezůstanou napořád. Mazlíčky si budou moci návštěvníci odnést domů. „Hlavním smyslem je kočkám pomoci. Všechny jsou totiž zachráněné. My jim chceme zajistit nový domov. Lidé tady přímo uvidí, jak se chovají a jaké jsou,“ vysvětluje Simona Chládková. Kavárna slouží jako mezistanice. „Spolupracujeme se spolkem Kapka pro tlapky. Zájemci vyplní formulář a samotnou adopci už budou řešit se stanicí,“ přibližuje dál.

Kočky jsou neustále ve svém živlu. Jakmile se jedna unaví, vystřídá ji ve skotačení další. Člověk se ale musí kromě roztomilosti připravit i na občasné škrábnutí a kousnutí. „Všechno je to součástí hry. Jsou to stále šelmy, ale nemyslí to zle. Ani bychom tady neměly zvířata, která by se nesnesla mezi sebou nebo s lidmi,“ ujišťuje Bobková. Její kamarádka přitakává. „Když k nám člověk půjde, měl by počítat s tím, že tu nebude sám. Kočky jsou součástí zážitku. Když se zákazník naladí, bude ho mít díky nim ještě větší,“ doplňuje Chládková.

Chovejte se ohleduplně

Kvůli bezpečí a pohodlí mazlíčků má kavárna přísná pravidla. „Lidé sem nemůžou brát svá vlastní zvířátka. Platí to o psech i kočkách. Neměli by je krmit dobrotami, které si přinesou. Pamlsky přímo pro kočky jsou nachystané na stolcích. A celkově by se k nim měli chovat ohleduplně. Pak bude setkání příjemné pro všechny,“ ujišťují shodně kamarádky.

Zabezpečený je taktéž vstup. Ten má předsíňku, aby šelmičky nevyběhly na rušnou silnici. A když budou chtít klid, mohou si ho kdykoli dopřát. „Vytvořili jsme jim speciální místnost, kde je nikdo nebude rušit. Tam taky budou bývat přes noc. Tehdy se po kavárně nebudou volně pohybovat. Pomocí kamerky sledujeme, že jsou stále v bezpečí,“ ubezpečují majitelky kavárny.

Z nabídky si mohou návštěvníci vyzkoušet například kočičí kakao. „Záležet jsme si daly i na sortimentu. Kvůli tomu máme výběrovou kávu. Rozhodně to není jen o kočkách. I když ty samozřejmě zážitek umocňují,“ lákají slečny z Chlupaté kavárny.