Rybičky by se do kašny zase měly vrátit. Počítá se totiž s tím, že jí opět bude proudit voda. Proto bude potřeba nahradit nejvíce opotřebované kamenné bloky novými. Jedná se zejména o ty kameny, které památkáři našli v základech – zřejmě ještě v původní pozici tak, jak je tam před dvěma stoletími umístili stavitelé kašny. Podle Severy je vytvoření nového základu více než vhodné. „Pouhá obnova spárování by nemusela stačit. Kvůli destrukci kamene by pravděpodobně docházelo k průsakům a stav kašny by se zhoršoval,“ vysvětlil památkář.

Kašna na želetavském náměstí stojí od roku 1818. Přesně o sto let později kolem ní Želetavští vysázeli čtyři lípy. Díky náhodě v koloběhu dějin tak oslavili nejen sto let od jejího vzniku, ale i zrod Československé republiky.