Okolí rybníků v zámeckém parku v Jemnici bude bezpečnější. Ve městě na Třebíčsku už z rybníků upustili vodu. Břehy jsou podemleté, což ovlivňuje i kvalitu chodníků a silnice poblíž autobusového nádraží. Nyní je zpevní.

Okolí rybníků v zámeckém parku v Jemnici bude bezpečnější. Zpevní jejich břehy. | Video: Deník/Jiří Kašpárek

Denně park navštěvuje Vladimíra Srncová. Chodívá do něj venčit psa nebo v kočárku vozit své vnouče. „Když se voda upustila, tak je vidět, jak moc podemleté některé stromy jsou. Je dobře, že se to tady upraví a břehy zpevní. Tady v centru je to ideální místo, kde přírodu navštívit. Příliš dalších možností není,“ uvedla obyvatelka Jemnice.

I když je podle starosty Pavla Nevrkla stav nádrží v Dolním a Horním parku nebezpečný, není potřeba stromy pokácet. „Voda ty břehy a stromy sice podemílá, jenže na zpevnění tam bude stačit dát kameny. Větší stromy případně zabezpečíme, ale nejsou ve špatném stavu, aby bylo potřeba je kácet,“ přiblížil starosta. Hlavní práce na zabezpečení jemnických rybníků začnou v létě.