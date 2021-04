Dopravní omezení dlouhé téměř osm set metrů konečně skončí. Řeč je o rekonstrukci povrchu na Sucheniově a Pražské ulici v Třebíči. Právě tyto ulice jsou součástí průtahu města a patří mezi ty nejvytíženější.

„Je to masakr hlavně ve špičce. Když se to ještě sejde s tím, že přes přejezd zrovna projíždí vlak, je to fakt o nervy,“ komentoval dopravní situaci řidič Karel Dobrovolný, který tudy jezdí do zaměstnání.