VIDEO: Most v Jaroměřicích je pryč. Na nový si lidé počkají do podzimu

Most přes Štěpánovický potok v pátek zbourali dělníci v Jaroměřicích nad Rokytnou. Důvodem je oprava ulice K Ráji a výměna vodovodů. Nový most by měl ve městě stát do října.

Most přes Štěpánovický potok v pátek zbourali dělníci v Jaroměřicích nad Rokytnou. | Video: Deník/Jiří Kašpárek