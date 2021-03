VIDEO: Dávka roztomilosti. Na farmě v Ratibořicích mají stovky malých kůzlat

Jedna z největších kozích farem v Česku se nachází v Ratibořicích na Třebíčsku. Od ledna do konce dubna zde mají spoustu práce, je to totiž období, kdy se kozám rodí kůzlata. Jen co vystoupím z auta, hned za mnou jde hlavní čtyřnohý hlídač farmy. Zprvu si mě nedůvěřivě prohlíží, ale po pár vteřinách už jsme kamarádi. Spolu jdeme přes velký dvůr, kterým se line mekot stovek koz. Za chvíli mě vítá paní domácí Jitka Dobrovolná, která s manželem vybudovala kozí farmu DoRa. Řemeslo po nich nyní převzal jejich syn Matěj.

Kozí farma v Ratibořicích. | Video: Deník/Ivana Říhová

Aktuálně se na farmě rodí malá kůzlata doslova každým dnem. „Máme mnoho malých kůzlat, jsme ve fázi, kdy má odrozeno zhruba tři čtvrtě stáda. Jde to postupně, protože koza může zabřeznout pouze v období říje, které trvá dejme tomu od konce srpna až do listopadu. Rodí se nám hodně trojčat, nejvíc je samozřejmě dvojčat ale měli jsme i několik čtyřčat,“ vysvětluje mi Jitka Dobrovolná. Mezi malými kůzlaty mají převahu samci. „Většina mláďat jsou kozlíci, jde zhruba o šedesát procent, čtyřicet procent pak tvoří malé kozičky. U mláďat děláme výběr, aby bylo zvíře zdravé podle užitkovosti a charakteru. Máme na to kritéria a do chovu vybíráme ty nejkvalitnější mláďata,“ doplňuje Jitka Dobrovolná. VIDEO: Test očkovacího centra v Třebíči. Podívejte se, jak naočkovali 400 lidí Přečíst článek › Může se ale stát, že zákazníci uvidí malá kůzlata na farmě i na začátku léta. „Nejpozdější termín, kdy jsme měli mladé, byl květen. Někdy se totiž stane, že začátkem prosince se kozel dostane ke kozám. Když potom připočtete těch pět měsíců, tak to pak vychází na květen,“ usmívá se Jitka Dobrovolná. Společně pak procházíme mezi jednotlivými stájemi, kde jsou kozy v jednotlivých harémech. „Jeden harém tvoří osmadvacet koziček. Máme zhruba 550 dojících koz, pak padesát kozlů, protože máme vlastní genetickou banku. Náš chov je čistokrevný a proto musíme zachovávat linie do čtvrtého kolene. K tomuto počtu patří ještě kozičky, které máme pro odchov,“ vyčísluje paní Jitka. Jde o pohodu Zdejší zvířata jsou neuvěřitelně pohodová, zvědavě koukají z ohrad, pózují do objektivu a nechají se i pohladit. „Je to tím, že máme chov podle zásad welfare, což znamená, že se o zvířata snažíme pečovat tak, aby byly v dobrém fyzickém i psychickém stavu. Jde nám prostě o jejich pohodu. Díky tomu se naše kozy dožívají vyššího věku a mají i delší užitkovost. Jdeme ekologickým způsobem s ohledem na život zvířete,“ říká mi majitelka Jitka Dobrovolná zatímco se zdraví se zvědavě vykukujícími kozami. Prázdné výlohy, zamčené dveře: takto koronavir zpustošil centrum Třebíče i další Přečíst článek › Mléko, které od koz získávají navíc na farmě hned zpracují a prodávají. Vedle stájí mají totiž moderní dojírnu a malou mlékárnu. „V tomto období dojíme okolo 1100 litrů denně a ve špičce pak až 1400 litrů. Máme vlastně tři skupiny výrobků. Lze je rozdělit na mléko, zakysané výrobky a pak sýry, kam patří pomazánkové sýry nebo čerstvé a nakládané kozí sýry. Dále máme šest příchutí jogurtů a kromě kefíru děláme i jogurtové mléko a ten máme také v šesti příchutích,“ vyjmenovává Jitka Dobrovolná z biofarmy DoRa v Ratibořicích.