V neděli v podvečer proběhla pietní procházka, během níž se lidé mohli seznámit s osudy těchto lidí a vyslechnout si hebrejskou modlitbu v podání kantora Židovské obce Brno Jakuba Schwaba. „Nejedná se o modlitbu kadiš, kterou veřejnost zná více. Kadiš nezmiňuje jména. Jedná se o modlitbu El male rachamim, v překladu Bůh plný milosti. Je to personalizovaná modlitba za konkrétního zemřelého,“ vysvětlil Schwab.

Vzpomínková akce se konala přesně osmdesát let poté, co z Třebíče odjel do Terezína transport Aw. Dohromady bylo z Třebíčska deportováno 1371 Židů, konce války se dočkalo pouze šest desítek.

Nové Stolpersteiny v Třebíči:

Edita Adlerová (Blahoslavova 88)

Arpad, Berta, Gustav a František Löwyovi (Subakova 41)

Martha a Olga Schwarzovy (Subakova 41)

Arthur Schwarz (L. Pokorného 55)

Ella Subak (L. Pokorného 29)

JUDr. Emil Subak (Karlovo náměstí 14)

Hanuš (Jan) Subak (Karlovo náměstí 14)