U hlavních tahů v Třebíči by na semaforech měla stabilně svítit zelená barva, v případě vedlejších by se měla zapínat jen tehdy, kdyby odsud opravdu přijelo nějaké auto. Anebo by se semafory na hlavních tazích měly lépe synchronizovat. Vyplývá to z podnětů, které čtenáři na toto téma poslali Deníku. „Zvlášť nové křižovatky na Alfě a u Baumaxu popírají zdravý rozum. Devadesát procent provozu je tam vedeno na hlavní. Tam by dle mého názoru měla být trvalá zelená na hlavním směru a z vedlejších ulic pouštět na spínání přes smyčku,“ podotkl Tomáš Juza.