Trasa na Hodov měří zhruba šest kilometrů, hroznatínský okruh ještě o dva více. „Zkusili jsme si projet obě trasy. Víc se mi líbila ta hodovská, ale dobré jsou obě. A těch čtrnáct kilometrů je pro mě tak akorát,“ sdělila Helena Cíchová, která se dnes do Rudíkova vypravila z Třebíče se svým manželem.

Běžkaři by se mohli projet ještě o trochu více, jen tomu musí přát počasí. Souček totiž prozradil, že by rád zkusil projet ještě jeden okruh. „Trasa by vedla na Batouchovice a pak zpátky kolem Hroznatína. Měřila by asi dvanáct nebo třináct kilometrů. Jenže abych to mohl takto projet, chtělo by to ještě trochu víc sněhu,“ nastínil plány starosta Rudíkova.