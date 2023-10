Po celou letní sezonu se nemohli lidé v Bransouzích dostat na tamní koupaliště a dále na Chlum či Kouty. Oblíbená zastávka cyklistů a turistů na trase mezi Třebíčí a Jihlavou se totiž nachází za řekou, a tak se ke koupališti a přilehlé hospůdce musí po mostu. Jenže ten byl od května uzavřený. „Už je průjezdný, ale otevřeli ho zrovna v době, kdy nám skončila sezona,“ podotkl provozovatel hospůdky Petr Pysk.

Most v Bransouzích už je opět průjezdný. | Video: Deník/Milan Krčmář

Ten ale s omezením počítal, stejně jako obyvatelé Bransouz, kteří využívají autobusové spoje. Ty se totiž přes most také nemohly dostat, a tak zastavovaly před koupalištěm, kde vznikla dočasná zastávka. Aby se k ní lidé ale mohli dostat, postavili tam stavebníci provizorní lávku. Po ní už na místě zbyly jen dopravní značky zakazující vjezd autům a motorkám a upozornění pro cyklisty, aby sesedli z kola.

Most však není zcela nový. Zhotovitelé totiž využili část staré stavby. Stavba mostu díky tomu byla mimořádně zajímavá, protože stavebníci ponechali původní oblouk z roku 1912, na který usadili novou mostovku. Během léta tak lidé mohli vidět konstrukci v takové podobě jako jejich předci před 111 lety. „Jsme rádi, že už je most v provozu. Zhotovitelé na něm dodělávají jen nějaké drobné úpravy, ale už se přes něj jezdit dát. Včetně autobusových linek, které už zajíždějí do obce jako předtím. Trochu litujeme, že s otevřením mostu musela zmizet ta provizorní lávka. Lidé si na ni zvykli a byli s ní spokojení. Ale chápeme, že tam byla jen dočasně,“ uvedla bransouzská starostka Jana Fialová.