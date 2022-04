Ani další obyvatel Jaroměřic Miloš Svoboda přesně neví, jak moc je sloup poškozený. „Nikdy jsem uvnitř sloupu nebyl. O tom, že se měl opravovat, vím, a že na to nebudou peníze, vím taky. Ale jestli do něj zatéká, to opravdu netuším,“ krčí rameny Svoboda.

Město postihl odchod ruské Sberbanky z Česka. V ní Jaroměřicím zůstalo téměř dvacet milionů korun, a proto musí omezovat výdaje. Radní ale ujišťují, že deset metrů vysoká barokní památka v havarijním stavu rozhodně není. „Chtěli jsme provést běžné udržovací opravy, jako je doplnění chybějících omítek, odstranění mechu a lišejníku,“ vysvětluje jaroměřický starosta Karel Müller.

Třebíčská bazilika má novou prohlídkovou trasu: představí zdejší varhany

Obavy obyvatel, že sloup ohrožuje také voda, však mají reálný základ. Podle starosty chtělo město provést i takzvanou hydrofobizaci, tedy ochranu proti vodě. Sloup totiž stojí nedaleko od silnice a trpí tím, jak na něj stříká voda od projíždějících aut. Větší škody na sloupu nejsou, podrobný průzkum ale neproběhl. „Restaurátor viděl sloup zatím bez lešení, tedy jen ze země. Je možné, že při bližším pohledu by se našly další skutečnosti, které bychom museli vyřešit,“ připouští Müller.

Víc peněz z ministerstva

I v případě, že by proběhly jen běžné opravy, radnice na ně počítala s poměrně vysokou částkou. Vyšly by totiž na více než čtyři sta tisíc korun. Mohla to vyřešit dotace z ministerstva kultury, to se však nepovedlo. „Na restaurátorské práce můžeme žádat na ministerstvu až sto procent uznatelných nákladů a taky jsme o ně žádali. Ale obdrželi jsme pouze dvě stě tisíc korun. To je jen polovina našich předpokládaných nákladů. Dalším, v dotaci neuznatelným nákladem, který by muselo platit město, je pronájem lešení kolem sloupu na celou dobu rekonstrukce. Pokud bychom dostali od ministerstva víc peněz, asi bychom se do opravy pustili,“ dodává Müller.

Přímo proti sloupu je brána do jaroměřického zámku, kterému se pro jeho krásu někdy přezdívá Moravské Versailles. Jeho chrám svaté Markéty v těchto letech prochází rozsáhlou renovací za více než sto milionů korun. A hned vedle sloupu se nyní opravuje kašna. „Opravený sloup měl souznít s výsadbou nových lip kolem kašny a také s ukončením oprav chrámu svaté Markéty. Opravdu jsme rozhodovali s těžkým srdcem, že opravu neprovedeme. Je nám to líto,“ smutní starosta.

Dopravní omezení v Třebíči: kvůli asfaltování Demlovu ulici kompletně uzavřou

Sloup ale není jediná památka, z níž teď mají Jaroměřičtí těžkou hlavu. „Trápí nás unikající voda z kašny, jedná se už o velké ztráty. Proto při napuštění byla loni udržována nízká hladina, jen asi čtyřicet centimetrů. Budeme to ale řešit až po výsadbě lip kolem kašny. Podle památkářů by opravy měly být odborné restaurační, s čímž souvisí také vysoké náklady. Únik vody tedy budeme muset řešit provizorním utěsněním spár. Nakolik to bude platné, to uvidíme po napuštění,“ podotýká starosta.

Sloup Nejsvětější Trojice

Sloup Nejsvětější Trojice nechal postavit majitel jaroměřického panství Jan Adam z Questenberka v letech 1713 až 1716. Toho připomíná i deska na straně směrem k zámku.

Má základnu ve tvaru trojúhelníku, na jeho vrcholech stojí sochy od barokního sochaře Štěpána Pagana.

Zcela na vrcholu je sousoší představující svatou Trojici.

Stavba není monolitická, lze do ní vstoupit dvířky v zadní části sloupu. Vnitřek je ale veřejnosti nepřístupný.