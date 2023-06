Barchan. Jedna z nejstarších slavností v České republice, jejíž historie sahá na počátek 18. století, znovu o víkendu ožila v Jemnici na Třebíčsku. Král Jan Lucemburský s družinou pobíjel loupeživé rytíře. A jeho manželku Elišku Přemyslovnu mu statečně ochraňovali jemničtí obyvatelé.

Historická slavnost Barchan v Jemnici. | Video: Deník/Jiří Kašpárek

Aby se i naši potomci dozvěděli stejně jako naši předci, co se v Jemnici odehrává, se stará Rudolf Šustr. V roli písaře poctivě zaznamenává důležité události. „Písařem jsem už patnáct let. Už před tím jsem chodíval v průvodu. Do knihy své jméno navždy zvěční poslové, kteří se zúčastní běhu. Poslové totiž nesou nesou zprávy své královně Elišce Přemyslovně,“ vypráví písař. Běh poslů je součástí slavného průvodu, který ve městě zastaví centrum a vrátí přítomné v čase.

Slavnost Barchan si nenechal ani letos ujít Petr Pokorný. Sám totiž byl králem králem v roce 1975. „Tehdy jsem byl mladý, vousatý a pěkný. Na to, abych byl králem, to stačilo,“ směje se. Že už není v čele průvodu mu nechybí. „Nejnovější nástupce ostudu nedělá. Kraluje dobře. A i když je historická část stále stejná, vždycky se přijdu na průvod podívat. Doprovodný průvod je zajímavější. Ten se totiž rok od roku liší,“ dodává Pokorný.

Slavnost barchan potrvá až do pondělí. Kromě historické části jsou jeho součástí i koncerty nebo pouť.