„Očekáváme výrazně ztíženou chůzi, pozor na úrazy kvůli uvolněným předmětům, zlomeným větvím a vyvraceným stromům,“ stojí ve výzvě. Očekávají se komplikace v dopravě.

Lidé by měli pořádně zajistit okna, nenechávat jen tak volně uložené předměty, dobré je na zahradě zabezpečit skleník a podobně. Každý by si měl dobře rozmyslet, zda je opravdu nutné se někam vydat autem či pěšky. Není dobré se pohybovat kolem starších budov, vysokých stromů, stožárů. Chodci by se neměli přibližovat ke spadlým elektrickým drátům.