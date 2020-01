„Máme podezření na porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání a krajská veterinární správa bude podávat podnět obci s rozšířenou působností, tedy Třebíči, aby věc řešila s majitelkou ve správním řízení,“ konstatoval Vejmelka.

Zvířata dočasně skončila v městském útulku v Třebíči, kam je odvezla tamní městská policie. „O součinnost nás požádal odbor životního prostředí třebíčské radnice na základě zjištění krajské veterinární správy,“ sdělila mluvčí strážníků Lucie Šerková.

Majitelka zvířat Eva Svobodová se brání: „Tak zlé to s mými psy nebylo.“ Vadí jí, že byl zásah necitlivý. „Všichni sem najeli jak komando, asi i natáčeli, aniž mi něco řekli. Bylo to pro zvířata stresující. Raději jsem šla pryč. Sama si odpouštím požitky, abych měla na krmení. Měsíčně jsem pořizovala 80 i 90 kilogramů granulí,“ řekla Deníku na svou obhajobu.

„Určitě nebyli všichni psi vychrtlí. Ano, někteří byli štíhlejší, ale zvířata, která jsem měla vzadu, vypadala v pohodě. Prý jsem pro ně měla moc malý výběh a tak dále. Někdo mě udal, přes právničku bych ráda zjistila kdo,“ poznamenala.

Adopce až po skončení sporu

Odebraní psi musí v městském útulku projít vstupní zdravotní prohlídkou, budou v karanténě. „Dojde k jejich odčervení, odblešení, případně bude zahájena léčba. Zanedbaní pejsci budou mít zvláštní výživový program, musí se naučit přijímat stravu, ze začátku v malých dávkách. Dále je nutno začít s jejich socializací a tvorbou základních návyků, i těch hygienických,“ popsala následující postup mluvčí třebíčské městské policie Šerková.

„Až se psi dostanou do kondice po fyzické i psychické stránce a bude ukončen spor, budou nabídnuti k adopci,“ doplnila.

Odebírání zvířat asistovali i republikoví policisté. „Pouze jsem na místě vykonali dohled a byli jsme připravení pro případ, že by byly problémy. Ale to se nestalo, proběhlo to v klidu,“ sdělila krajská policejní mluvčí na Vysočině Dana Čírtková.

Asi nejdrsnější případ hromadného týrání zvířat v Kraji Vysočina byl odhalen před dvěma lety v Kamenici nad Lipou, kde majitelé chovali v těžko popsatelných podmínkách víc jak 200 psů. Na otázku Deníku, zda se dá přístup chovatelky z Čechočovic srovnat s kamenickou kauzou, ředitel krajské veteriny Vejmelka odpověděl, že to vyloženě ne, ale trvá na výroku, že v čechočovickém chovu byly nedobré podmínky.

Eva Svobodová přebývá za vesnicí v provizorním obydlí - v dřevěné chatce obehnané plotem. Patří mezi sociálně slabší občany. Má králíky a už před šesti lety, když ještě bydlela u kamarádky ve vsi, jí úřady několik psů odebraly. Teď jí nechaly tři psy – patnáctiletého Árona, o něco mladší Taru a fenku Kely.

Starosta Čechočovic Oldřich Špaček uvedl, že se nejedná o problémovou obyvatelku. „Nevím, kdo informaci o jejím chovu předal úřadům. My z vedení obce ne. Bydlí daleko od zastavěné zóny, štěkot nebyl slyšet. Ani jí psi neutíkali,“ poznamenal stručně s tím, že zdravotní stav zvířat a konkrétní podmínky pro jejich život není kompetentní hodnotit.

Svobodová se chystá odložit si peníze bokem a zbylé psy nechá postupně načipovat a naočkovat. Jak vůbec přišla k tak velkému množství zvířat? „Některé u mě nechala jedna paní. Jednoho psa jsem si pak vzala od lidí, kteří ho nechtěli. Bylo to jedno s druhým. Uvidím, co se teď bude dít dál,“ poznamenala.

Na Třebíčsku se v posledních letech v souvislosti s nevyhovujícím chovem zvířat nejvíc mluvilo o Pozďátkách, kde veterináři nechali starším bratrům odebrat desítky psů, kteří skončili v útulcích napříč republikou.