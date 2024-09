Většina obyvatel Třebíče to místo dobře zná. Třicet let tam totiž chodila na zmrzlinu anebo pro dobré zákusky. Jenže po covidu zůstala Cukrárna u Veškrnů zavřená. Nyní její prostory opět ožijí, avšak s naprosto novou tváří. A taky sortimentem. „Bude tu k dostání dršťková polévka, sekaná, vepřové koleno nebo řízek. Prostě česká klasika,“ usmívá se Tomáš Havlíček.

I jeho jméno Třebíčané dobře znají. Když se v Třebíči řekne Havlíček, automaticky si každý vybaví řeznictví na Karlově náměstí. A právě on se prostor bývalé cukrárny ve Znojemské ulici ujal a kompletně je přetvořil. Jak, to uvidí návštěvníci velmi brzy. Datum otevření nového bistra zaměřeného na českou kuchyni se blíží.

V prostorách zbývá už jen několik drobných úprav. „Chystáme se otevřít začátkem října,“ podotýká Havlíček. „V bistru bude posezení, máme tu i pulty, kde si lidé vychutnají naše výrobky i vestoje. A příští rok na jaře bude možnost sednout si venku před bistrem,“ doplňuje řezník.

Nové občerstvení bude mít otevírací dobu už od sedmé hodiny ranní. „Kolem chodí hodně studentů, tak si třeba rádi zajdou na snídani. Předpokládám, že otevřeno bude i v sobotu dopoledne, aby si lidé mohli vyzvedávat jídlo pro víkendové oslavy,“ vysvětluje třebíčský řezník. „Budeme tu mít věci od českých výrobců. Chybět nebudou kvalitní těstoviny nebo špičkové regionální výrobky,“ doplňuje Havlíček, který je sám několikanásobným držitelem ocenění Regionální potravina.

Bistro na dvě části

Bistro bude rozdělené na dvě části. V jedné bude zmíněná teplá kuchyně, ve druhé pak studená, nabízející například aspikové dorty či salámové mísy. „Základní nabídka obou kuchyní bude neměnná. Předpokládáme ale, že budeme obměňovat hotová jídla. Jednou bude guláš, jednou těstoviny, jindy něco jiného. Občas také připravíme nějakou novinku. Vždy to ale bude česká klasika, kterou lidé mají rádi,“ upřesňuje Havlíček s tím, že v plánu je i rozvoz na základě objednávky.

Prostory se oproti cukrárně poměrně dost změnily, tedy alespoň na první pohled. Přitom se stále jedná o stejnou místnost. Ta je však nyní mnohem vzdušnější. „Dost jsme si s ní vyhráli. Proto její úpravy trvaly tak dlouho, vlastně od začátku tohoto roku. Prvně jsme si mysleli, že to tu jen oprášíme. Ale nakonec jsme se do toho pustili naplno,“ vykládá Havlíček. „Pokud chcete udělat pěknou věc, chce to čas. Nešetřili jsme na materiálu, například obložení je z modřínu. Jsou tu nové podhledy, díky tomu se zlepšila akustika,“ vysvětluje známá tvář třebíčského řeznického cechu.

V bistru bude i několik kuriozit, nad kterými zaplesají milovníci historie. „Jako dekoraci tady rozvěsíme dobové řeznické sekáčky či kolíbky. Jsou staré asi sto let. Já tyto věci sbírám, patří to k našemu řemeslu. Tak mě napadlo umístit je do bistra, aby se na ně mohli podívat i zákazníci. Někoho to třeba potěší,“ ukazuje Havlíček jeden ze sekáčků.

Tyto relikvie dostanou v bistru čestné místo. Budou se tam výborně hodit, protože někdejší cukrárna U Veškrnů už nebude vonět po zákuscích, ale po řízcích či bůčku. Nová éra těchto vyhlášených prostor v jižní části Třebíče začíná. Dominovat jim bude výzdoba s typickým logem v podobě písmene „h“.