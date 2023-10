„Jela jsem si to především užít a získat zkušenosti s tím, že zbytek vyplyne. Chtěla jsem i podat nejlepší výkon a nakonec to vyšlo,“ popisuje slečna, která hasičství věnuje svůj volný čas.

Na závody trénuje až čtyřikrát týdně. Za rok se zúčastní až padesáti turnajů, a to i v zimě. V Bulharsku musela kromě tréninků absolvovat také požární útok, běh na sto metrů, štafetu nebo zdolat věže. „Každý den byl nějaký typ cvičení. Z toho jsme pak dostávali body, které se na konci sečetly dohromady. Takže jsme museli po celou dobu podávat kvalitní výkon. Nešlo splnit jednu disciplínu výtečně a zbytek odchodit,“ přibližuje náročnost turnaje Dokulilová.

Celý turnaj přitom musela zvládnout s odřenýma nohama i rukama. „Při jednom z tréninků se mi tam zamotala hadice pod nohy a spadla jsem. Naštěstí jsme měli skvělý tým včetně trenérů. Hodně jsme se podporovali. Díky tomu jsem se z pádu rychle oklepala a při závodech už na to nemyslela. Horší to bylo po fyzické stránce. Po pěti dnech už jsem toho měla plné zuby. Ale zatnula jsem je a nadále jsem do toho šla naplno,“ vysvětluje hasička jeden z klíčů k úspěchu.

Hasičství má přitom v rodině. Věnují se mu obě její sestry i táta Pavel Dokulil. Ten je zároveň jedním z trenérů své dcery. „Kromě Rokytnice trénujeme různě po Třebíčsku. Na jiných místech totiž mají různé vybavení. Například v Markvarticích mají věže, které využíváme. Ale jezdíme třeba i do Výčap. Na Odessos Cup se trénovala dva měsíce dopředu. Byli tam totiž hasiči z různých mužstev Třebíčska, takže bylo potřeba, aby se sehráli,“ doplňuje Dokulil.

Veronika Dokulilová se plánuje hasičské dráze věnovat i do budoucna. Nevylučuje ani, že by se z ní stal profesionál. „Chtěla bych příští rok dostat na hasičskou školu v Českých Budějovicích. Dokázalo by mě to zase posunou o kus dál. Víc bych si toho vyzkoušela i se dozvěděla. A díky škole se pak lépe rozhodnu, čemu se do budoucna věnovat profesně,“ prozrazuje nadějná hasička svoje plány.