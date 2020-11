Vánoční bruslení je v poslední době oblíbenou adventní zábavou. Letos se na něj mohou těšit i lidé ve Velkém Meziříčí. V nedaleké Třebíči mají také jasno. Umělé kluziště už ne.

Bruslení. Ilustrační foto. | Foto: Archiv Deníku

Ovšem jen pokud to dovolí vládní opatření a situace okolo koronavirové infekce. „Mně by se to strašně líbilo. já sama nebruslím, ale děti to mají rády. Byli jsme vloni v Jihlavě, tam si vánoční bruslení užívaly. Bylo to prima,“ pochválila nápad Jitka Králová z Velkého Meziříčí.