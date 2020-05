„Práce budou za obousměrného provozu, jeden jízdní pruh široký nejméně 2,75 metru zůstane volný,“ uvedla mluvčí radnice Irini Martakidisová.

Od pátku 29. května od 5.00 do soboty 30. května do 5.00 bude úsek ulice úplně uzavřený z důvodu pokládky asfaltu. Objížďka povede ulicemi Brněnskou, Rafaelovou, Samešovou a Modřínovou.

Další nové uzavírky ve městě



- Kvůli pokládce plynovodní přípojky bude od 25. května do 31. srpna dopravní omezení v ulicích Hrotovické a Okrajové. Objížďka povede Sedlákovou ulicí.



- Od 27. května do 21. června bude kvůli pokládce kabelů nízkého a vysokého napětí v Brněnské ulici po polovinách postupně překop vozovky. Bezpečnost chodců zajistí mobilní oplocení.



- Kvůli rekonstrukci kotelny na sportovní centrum budou v Kubišově ulici od 28. května do 27. listopadu uzavřena parkovací stání před budovou. Staveniště bude oplocené.



- Do 11. července bude stát v židovské čtvrti v ulici Leopolda Pokorného před jedním z domů lešení a kontejner. Průjezdný zůstane jeden jízdní pruh široký nejméně 2,75 metru, lešení bude opatřené plachtou.



Zdroj: MÚ Třebíč