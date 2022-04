Od změny územního plánu si Štítarští slibovali kompromis. A to namísto chovu deseti tisíc kusů prasat jen dva tisíce. To je ale podle Josefa Koláře, ředitele Zemědělského družstva Petřín, patřící do skupiny Rhea Holding, nemyslitelné kvůli efektivitě výroby. Od počátku se snažil obyvatele ujistit o tom, že současné technologie jsou na takové úrovni, aby lidi chov zvířat neobtěžoval. „Jsme hlídaní ze všech stran. Kolaudaci na každou stavbu dostaneme až po půlročním zkušebním provozu. Záchranných brzd je mnoho,“ řekl před časem Deníku Rovnost. Ve čtvrtek se redakci jeho vyjádření nepodařilo ani opakovaně získat.

Souhlasné stanovisko s výstavbou i posudkem EIA vydali už i krajští úředníci, uložili však chovatelům několik podmínek. Prvotní výstavba nesmí podle nich přesáhnout pět tisíc kusů vepřů. Současně poukázali i na nutnost respektovat zmiňovanou změnu územního plánu. Proto návrh na jeho zrušení starostku překvapil. „Za městys jsme podali obhajobu a budeme čekat na verdikt soudu. Nekončící tahanice ale brzdí rozvoj obce. Potřebovali bychom investovat do infrastruktury, ochuzujeme se o čas i o peníze, které bychom mohli využít pro smysluplné záležitosti,“ zlobila se Rozsypalová.

Podnik se chystá v regionu Znojemska i na sousední Vysočině stavět více chovných farem. Úspěšnější byl například v Uherčicích s výkrmnou brojlerů. Haly tam mají vyrůst v bývalém zemědělském dvoře Mitrov asi dva kilometry za obcí.

Vlně nevole naopak ustoupila jiná Kolářova firma, tentokrát pod názvem Zeobs, v Lhoticích u Jemnice na Třebíčsku. Měla tam stavět od výstavby velkokapacitní vepřín. „Ve hře je ale stále výstavba výkrmny brojlerů v Bažantnici v areálu bývalého zemědělského družstva, jenž dnes vlastní společnost Zeobs. Část obyvatel už připravuje referendum, které se pravděpodobně uskuteční na podzim společně s komunálními volbami. Názory se různí, necháme proto rozhodnout občany,“ sdělil místostarosta Jemnice Zdeněk Hošek.

Na stranu investora se přidal farmář a zároveň starosta Lesonic na Znojemsku Pavel Herman. „Lidé by se měli jet podívat třeba do Holandska nebo Německa. Tam jsou farmy i mezi domy, dnešní technologie nepříjemné vlivy ošetří,“ mírnil obavy lidí Herman.

Výkrmna prasat:



Má vyrůst ve Štítarech na Znojemsku, blízko rekreační oblasti Vranovská pláž.



Ve dvou halách má být deset tisíc vepřů.



Investorem je Zemědělské družstvo Petřín, patřící do skupiny Rhea Holding.



Lidé se obávají zápachu, kamionů i úbytku turistů.



Za riziko považují i ohrožení zdrojů pitné vody, kvůli prosakování kejdy.



Kraj vydal ke stavbě souhlasné stanovisko, má ale dvacet podmínek.



Městys schválil změnu územního plánu, který má omezit chov na dva tisíce kusů vepřů.



Investor požádal soud o její zrušení.