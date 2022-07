Lidé nasbírali podpisy, aby o velkochovu společnosti Rhea Holding rozhodli v referendu. To se zastupitelé rozhodli nevyhlásit. Přesto lidé na podzim v referendu rozhodnou zároveň v termínu komunálních voleb. Nařídil to krajský soud v Brně, který rozhodnutí zastupitelů zrušil.

Rozsudek soudu vítá jemnický podnikatel Vlastimil Mandát. „Podporuji podnikání i Jemnici samotnou. Nic v jejím okolí ale není, takže je dobře, pokud se to někdo rozhodne změnit. Neházel bych klacky pod nohy tomu, kdo sem chce přispět penězi a nabízí lidem práci,“ prozradil svůj názor Mandát.

Výhodu vidí podnikatel i v dostupnosti místního masa. Líbí se mu, že nebude z Polska. „Stejně si ale všichni musí spolu sednout ke stolu a projednat to bez bojkotování. Zastupitelstvo by potřebovalo mladší krev a otevřené oči,“ dodal muž z Jemnice.

Žádný efekt

Proti rozhodnutí soudu mohli zastupitelé podat kasační stížnost. Nakonec se však pro ni na radě města nerozhodli. „Poradil nám to právník. Náš poradce nám nedoporučil ji podat, protože by to už stejně žádný efekt nemělo. K odložení by nedošlo. Referendum se normálně uskuteční v září s volbami,“ vyjádřil se starosta Jemnice Miloň Slabý.

Samotné vyhlášení referenda soudem nehodnotil. „Rozhodnou už sami voliči. Ti ukáží, jaký mají názor. Nejhorší je v současnosti pro všechny ta nejistota. Město ani lidé zatím neví, jakým směrem se budeme ubírat dál. Po referendu aspoň bude nějak rozhodnuto a budeme do budoucna vědět,“ popsal Slabý.

Zdrženlivější přístup si k velkochovu zachovává Rostislav Peří. „Každý má svůj vlastní podnikatelský záměr. Ten já neznám. Když už by se to ale postavilo, bylo by třeba dodržovat pravidla. Nepořádek a smrad tady nikdo nechce. Na druhou stranu nejsme v Praze, abychom se upejpali. Jsme skoro vesnice. Ale stejně se teď těžko soudí. Moudřejší budeme, pokud to bude stát. Jenže v tu chvíli bude už hotovo,“ řekl muž, který v Jemnici žije přes čtyřicet let.

O výstavbě velkochovu bude jasno za pár měsíců. Rozhodnuto už nyní je ale o šesti podzemních vrtech. „Rada se zastupitelstvem už schválila průzkumné vrty. Čtyři budou na území dalšího město, další dva na pozemku majitele společnosti Josefa Koláře,“ dodal starosta Miloň Slabý. Hotovo by mělo být ještě do voleb. Podzemní voda by sloužila pro potřebu zemědělské firmy Rhea Holding, která by ji použila pro svůj velkochov.