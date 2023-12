Velká voda na Třebíčsku zaplavila silnice, nyní míří na Třebíč. Podívejte se

Silnice pod vodou, vesnice rozpůlená vedví. Tak vypadalo Třebíčsko na Boží hod vánoční po prudkém tání sněhu. Řeka Jihlava se nejprve prohnala Bransouzemi a Číchovem, kde kulminovala kolem jedenácté hodiny dopolední. „Hlášení o zvedající se hladině jsme dostali včera v jedenáct večer. Pak to šlo hodně rychle. Zhruba co hodina, to dvacet čísel nahoru. Zdá se ale, že už to polevuje,“ sdělil půl hodiny před polednem starosta Číchova František Veleba.

Velká voda na Třebíčsku zaplavila silnice. | Video: Deník/Milan Krčmář