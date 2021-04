Odhadované náklady na opravu jsou okolo dvou milionů dvě stě tisíc korun.

Nový vzhled vítají i cestující. „Myslím, že to bude hezká změna. Pro mě je ale hlavní, aby fungovalo to sociální zázemí. Když jsem tu naposled čekala na spoj do Prahy, chtěla jsem si odskočit. Automat mi dvakrát sežral deset korun ale na toaletu už mě nepustil. Docela mě to rozzlobilo,“ svěřila se svou zkušeností Alena Bartošová.

Kromě nových vnitřních prostorů vznikne i místo pro komerční využití a zcela nové bude i sociální zázemí. „Hala bude zapadat do jednotného designu koncernu, který využívá moderní prvky zcela v souladu s trendy 21. století,“ sdělila Edita Veselka Palkovičová ze společnosti ICOM, která budovu zrekonstruuje.

Budova se cestujícím uzavře zhruba na tři týdny. „Bude to během rekonstrukce samotné vstupní haly. Při opravách sociálního zázemí už bude lidem k dispozici,“ upřesnila Edita Veselka Palkovičová.

Lidé v nové výpravní hale najdou i služby, které doposud chyběly. „Kromě komfortního prostředí s posezením to budou hlavně prostorné schránky na zavazadla. Dále přibude i možnost získat všechny potřebné informace o odjezdech a příjezdech autobusů. ,“ vyjmenovala Edita Veselka Palkovičová.

Nová podoba nabídne komfort i handicapovaným osobám. „Vznikne bezbariérový přístup a také speciální toalety. Ty bude možné otevřít euroklíčem určeným pro osoby se sníženou schopností pohybu,“ uvedla Palkovičová.