V neděli začne pršet a se srážkami budeme muset počít i na velikonoční pondělí, kdy se začne ochlazovat. Na výraznější pokles teplot ve srovnání s aktuálním týdnem se budeme muset připravit na počátku příštího pracovního týdne. V úterý 14. dubna a pak ještě ve středu 15. dubna může být přes den maximálně jen kolem jedenácti dvanácti stupňů. Pak mají jít teploty znovu nahoru.

Ve čtvrtek 9. dubna může být odpoledne na Vysočině přes dvacet stupňů. „Bude jasno, odpoledne a večer postupně polojasno, místy až oblačno, ojediněle možnost přeháňky. Nejvyšší odpolední teploty budou 19 až 22 stupňů Celsia,“ uvedl do předpovědi počasí na čtvrteční odpoledne pro Vysočinu Peter Hruška z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.

Od pátku bude ovlivňovat počasí ve střední Evropě tlaková výše, která bude postupovat od jihovýchodu. Noční teploty budou až do neděle od tří do jednoho stupně na nulou, denní budou postupně do osmnácti, devatenácti a v neděli do jedenadvaceti stupňů Celsia. V pondělí se začne postupně ochlazovat.