Hejtmanství přitom už chtělo jen nechat otestovat objednané lidi a další nepřijímat, nakonec ale radní změnili názor. „Připravíme materiál, podle kterého budeme kompenzovat náklady na odběrová místa. Zatím nevíme, jestli to bude součástí kompenzační vyhlášky, kterou připravuje ministerstvo zdravotnictví,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Vladimír Novotný (ČSSD).

Kraj Vysočina tak reaguje na zájem samoplátců o testy. Nechce své obyvatele posílat do okolních krajů. „Je jich opravdu hodně a nejde jen o lidi. Firmy potřebují rozjet výrobu a zaměstnávají spoustu cizinců,“ řekl Novotný k zájmu veřejnosti.

Jak se vyvíjela cena?



„Cena za vyšetření byla původně stanovena – po započtení všech nákladů – shodně všemi nemocnicemi na 2 900 korun. Po vydání cenové regulace byla cena 15. května snížena na 1674 korun. Po výkladu Ministerstva zdravotnictví, že lze do ceny započíst cenu odběru biologického materiálu ve výši 82 korun, byla cena zvýšena na současných 1756 korun,“ popsala mluvčí krajského úřadu Eva Neuwirthová.

Kamenem úrazu je stále regulovaná cena. Zatímco dříve testovaly nemocnice samoplátce za dva tisíce devět set, v půlce května byla cena snížena na 1674 korun. Přestože se o pár dní později částka zvýšila o cenu odběru biologického materiálu ve výši dvaaosmdesát korun, nemocnice stále na testech prodělávají.

Kraj počítá s tím, že přispěje nemocnicím dvě až čtyři stovky na každý odběr, celkem to mohou být statisíce. „Nemocnice nebudou mít žádný významný výdělek, ale budou bez ztrát,“ řekl náměstek. Podle něj některé laboratorní sety stály bez padesátikoruny patnáct set, dále je potřeba zaplatit kvalifikovaný personál, spotřebovaný materiál a například i elektrickou energii. „Vejít se do nákladů 82 korun na odběr je blbost, to nelze,“ prohlásil Novotný.

Samoplátce tak v tomto týdnu na Vysočině přestane testovat jen nemocnice v Pelhřimově. „Zájem tam byl velmi malý. Je to dáno epidemiologickou situací,“ uzavřel Novotný.