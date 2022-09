Autobusové zastávce ve Starči na Třebíčsku se pro její charakteristický vzhled říká Western. Nyní Divoký západ trochu připomíná i dění kolem ní. Stojí zde několik desítek školáků a studentů, kteří čekají na autobus. Nikdo netuší, zda do něj vůbec nastoupí. „Já jsem se za čtyři dny od začátku školního roku ještě nedostala do školy autobusem. Musela jsem jet buď autem, nebo nás někdo svezl,“ líčí maturantka Adéla.

Ta na zastávce čeká se svou spolužačkou Monikou. „Zrušili nám spoj, který jel přímo z Čechočovic. Teď jede přes několik vesnic. Jenže tam se narvou všichni školáci před námi a na nás nezbývá místo. Jedou sice dva spoje po sobě, ale stejně se do nich už nevejdeme,“ vysvětluje Monika.

Řidič vjel mezi Třebíčí a Vladislaví do protisměru, při nehodě zemřel

ZAŽÍVÁTE PODOBNOU SITUACI?



Problémy s příjezdy do škol zřejmě nejsou jen na lince ze Starče do Třebíče, ale i jinde na Vysočině. Podělte se o své zkušenosti s novými linkami na e-mailu redakce.krajVYS@vlmedia.cz

S tím souhlasí i náctiletí kluci, kteří postávají opodál. „Jezdí to teď plné. Také se nám už stalo, že jsme se nedostali včas do školy,“ potvrzují Moničina slova.

Potíže ale nemají jen studenti, kteří se o sebe dovedou postarat. „Ty nové spoje, to je fakt tragédie. Už mi dvakrát do školy nevzali dítě. A to jezdí úplně po novotě, teprve čtvrtý den. Je z toho úplně na nervy. My bydlíme na kopci, kde je zastávka Tyršova. Jenže stejně odsud ty děti teď nemůžou ani jezdit, protože jim tam autobus nezastavil. Musí sejít dolů k Westernu – ale včerejší autobus je nevzal ani odtud. Prostě tam zůstalo stát pět dětí. Nakonec je svezl do školy jeden zdejší pán autem,“ kroutí hlavou Jana Rozmahelová.

Škola v Náměšti musela bývalé učitelce vyplatit přes milion korun

Téma hovoru mají na zastávce všichni společné. Vejdeme se, nebo ne? Jeden z čekajících deváťáků je optimista. „Jen klid, prvákům dnes začínají adaptační kurzy, tak je nás o něco míň. Dneska to snad dáme,“ říká s nadějí v hlase.

Ostatní tak klidní nejsou, nervozita stoupá. Kdyby měli adolescenti ve Starči trochu více podnikavého ducha, možná by mohli začít uzavírat sázky. Kurz by byl zřejmě vysoký. Už vědí, že nacpat se do přeplněného autobusu, to je vážně loterie.

Přijíždí první autobus. Už na první pohled je vidět, že všechna místa jsou obsazená, na ploše u prostředních dveří také stojí cestující. Stařečští školáci se rozdělují na dvě poloviny. Ta první zkouší nastoupit – daří se to, i když poslední žák už stojí tak blízko vstupních dveří, že jdou stěží zavřít. O minutu později přijíždí druhý spoj. Také plný, ale pojme i tu druhou polovinu. „Vidíte, já to říkal. Jsou adapťáky, tak jsme se vešli,“ říká radostně deváťák-optimista.

Škoda za statisíce: opilá žena nabourala u železničního přejezdu ve Studenci

Jeho spolužák jeho nadšení ale chladí. „Jenže to je dneska. Až adapťáky skončí, tak zase zůstaneme trčet venku na dlažbě,“ oponuje mu kamarád-realista.

Zdroj: Milan Krčmář

Objednavatelem dopravy je kraj, který podle radního Martina Hyského o problému ví. A slibuje nápravu v nejbližších dnech. „Od 28. srpna se změnila trasa číslo 12 linky 790431, která teď obsluhuje i Předín a Štěměchy. Kvůli tomu daný spoj do Starče nyní přijíždí v 7.30, původně to bylo v 7.14. Část cestujících tedy přešla na spoj jedoucí v dřívější hodině, a tím jej přeplnili. Navíc spoj číslo 10 linky 790420 nemá v jízdním řádu obsluhu zastávky Stařeč-Tyršova,“ vysvětluje Hyský s tím, že kraj chce do jízdního řádu doplnit i zastávku v Tyršově ulici a celkově zajistit lepší obslužnost.

To potvrzuje i Tereza Jelínková z firmy Icom Transport, která dopravu zajišťuje. „Na permanentně přeplněné spoje jsme upozornili objednavatele. Od dnešního rána po domluvě s ním obsluhují zastávku všechny tři spoje,“ dodává Jelínková.