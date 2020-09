„Vyzvali jsme čtyři firmy s tím, že do výběrového řízení se může přihlásit kdokoliv. Jde o zpracování průzkumů a přípravu dopravního modelu, respektive dopravní situace v rámci města Třebíč,“ informoval starosta města Třebíč Pavel Pacal.

Už v minulosti si město podobné studie nechalo zpracovávat. „Šlo o dílčí studie, tato se bude týkat celého města,“ vysvětlil Pacal. Studie vyjde na necelý milion, 480 tisíc je předpokládaných na sběr dat a další půl milion pak na zpracování a výstupy. Pětadevadesát procent jde z dotací v rámci projektu město Třebíč na cestě ke Smart City.

Počítání aut a chodců začne v polovině října a skončí v listopadu. „Do konce dubna 2021 dostaneme zpracovaná data a další výstupy,“ sdělil Pacal.

Zakázka poslouží k tvorbě dopravního modelu, aby se ukázalo, kudy auta jezdí a k modelaci pohybu chodců. „Měla by ukázat, jak je rozprostřena doprava po městě Třebíči a jak je možno nachystat různá dopravní opatření a úpravy,“ vysvětlil Pacal.

Co vlastně reálně může dopravní studie a model změnit? Z doporučení mohou vzejít úpravy signalizačních plánů nebo některých dopravních značek. Mohou díky ní vzniknout nové pěší zóny nebo v některých místech mohou obousměrné ulice nahradit jednosměrky.

Dopravní studie se osvědčily už v minulosti. „Například máme zkušenost se sčítáním pohybu na křižovatkách na ulici 9. května. Údaje ze studie převzal krajský úřad a zpracovává jaký model úpravy by byl pro tuto ulici nejvhodnější. To je příklad dílčí studie, nyní to město bude realizovat v rámci celého území na vlastních křižovatkách,“ dodal Pacal.