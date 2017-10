Ve 14 hodin se otevře 1 137 volebních místností

Vysočina – Úderem páteční čtrnácté hodiny, kdy v celé zemi začnou letošní sněmovní volby, se na Vysočině otevře 1137 volebních místností. Voliči, kteří do nich budou přicházet, budou odevzdávat své hlasy 419 kandidátům, kteří kandidují na kandidátních listinách 24 volebních stran.

Ilustrační fotoFoto: Deník

Kolik může přijít k volbám voličů, úřady neevidují. Při minulých sněmovních volbách mělo toto právo na Vysočině necelých 417 tisíc obyvatel kraje starších osmnácti let.

Volit se bude na stejných místech jako při předcházejících volbách. „Počet obcí, mezi něž v souvislosti s volbami řadíme i města, se stejně jako počet volebních okrsků, jichž je 1137, už několik let na Vysočině nemění,“ připomněla vedoucí oddělení ostatní správních činností na vysočinském krajském úřadě Alena Kuchařová.

Krajský úřad Kraje Vysočina se na organizaci a zajištění voleb podílí společně s obcemi a Českým statistickým úřadem.

Volit se bude v celkem 704 obcích. Tou největší na Vysočině bude opět krajské město Jihlava, kde mohlo při posledních volbách do Poslanecké sněmovny v říjnu 2013 odevzdat svůj hlas více než 41 tisíc voličů zapsaných do voličských seznamů.

Možná ještě větší pozornost bude poutat Vysoká Lhota na Pelhřimovsku, která je nejmenší obcí v celé České republice. Oproti minulým sněmovním volbám se Vysoká Lhota navíc ještě dále „zmenšila“. „U nás ve Vysoké Lhotě je v současnosti hlášeno k trvalému pobytu 15 obyvatel a všichni z nich mohou jít k volbám, neboť děti a mladé lidi mladší osmnácti let tady už delší dobu vůbec nemáme,“ informoval starosta Vysoké Lhoty František Plášil.

Před čtyřmi lety žilo ve Vysoké Lhotě 17 obyvatel, k volbám jich přišlo 15. Letos starosta Plášil počítá s tím, že by mělo přijít volit 13 lidí. „Ti dva, kteří k volbám v poslední době nechodí, jsou sice ve Vysoké Lhotě přihlášeni k trvalému pobytu, ale žijí jinde a kvůli volbám sem nejezdí. V případě ostatních třinácti obyvatel obce počítám, že volit přijdou všichni,“ odhadoval starosta nejmenší obce v České republice.

Jinak ale i pro zajištění voleb ve Vysoké Lhotě platí úplně stejná pravidla jako na jiných místech. „Okrskové volební komise jsou nejméně pětičlenné, pouze u volebních okrsků s méně než 300 voliči mohou být čtyřčlenné,“ uvedla ředitelka krajské správy Českého statistického úřadu (ČSÚ) Jihlava Jitka Číhalová. Členy komise mohly nominovat kandidující strany, v případě nenaplnění minimálního počtu členů přešel úkol na starostu příslušné obce.

V souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra se výše odměny pro členy komise pohybuje v rozpětí od 1300 korun pro řadového člena komise do 1600 korun pro předsedu okrskové volební komise. Zapisovateli náleží 1500 korun.

V souvislosti s letošními volbami na Vysočině neodstoupil ani nebyl odvolán žádný ze zmíněných 419 kandidátů. Lhůta pro takovouto změnu vypršela ve středu 18. října 48 hodin před zahájením voleb.

Po skončení hlasování a uzavření volebních místností v sobotu 21. října úderem čtrnácté hodiny, zpracují okrskové volební komise odevzdané hlasovací lístky a poté příslušné protokoly a zápisy odevzdají na některém z 26 přebíracích míst ČSÚ.

Pak už údaje putují do celostátního systému. „Pracovníci Českého statistického úřadu provedou kontrolu předávaných dat a vloží je do systému. Poté jsou data v zabezpečené elektronické podobě odeslána z přebíracího místa do centra Českého statistického úřadu, kde jsou znovu překontrolována a uložena do databáze. Výsledky jsou průběžně zveřejňovány na serveru volby.cz,“ popsala cestu dat Jitka Číhalová.

Alena Kuchařová z krajského úřadu odhaduje, že by výsledky voleb na Vysočině mohly být kompletně známy v sobotu 21. října mezi osmnáctou a devatenáctou hodinou.

Statistici připomínají, že klíčovým faktorem bude, jak rychle a kvalitně budou pracovat okrskové volební komise. ČSÚ bude připraven přebírat výsledky ve chvíli, kdy se zavřou volební místnosti, tedy v sobotu ve 14 hodin. „Lze očekávat, že výsledky většiny okrsků budou k dispozici v sobotu ve večerních hodinách. Výsledek voleb ale může být zjištěn až po odevzdání zápisu posledního okrsku. Nikdy nelze vyloučit, že některé okrsky v důsledku zjištěných chyb a nutnosti přepočítávání předají výsledky později,“ doplnila za vysočinské statistiky Jitka Číhalová.

Volby 2017 na Vysočině v číslech

Počet obcí, v nichž se volí: 704

Počet volebních okrsků (a volebních místností): 1137

Počet kandidujících volebních stran: 24

Počet kandidátů: 419

Maximální počet kandidátů na jedné kandidátce: 20

Počet přebíracích míst Českého statistického úřadu, z nichž jdou data do databáze a následně jsou zveřejňovány na webu volby.cz: 26

Počet (zapsaných) voličů: neuvádí se (při předcházejících volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2013 bylo na voličských seznamech v celém kraji zapsáno 416 561 voličů, hlasy při volební účasti 63,37 procenta tehdy kandidátům odevzdalo 263 826 z nich)