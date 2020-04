Vchod nechá škola v Okříškách hlídat ještě ostřeji. Jako prevenci před tragedií

Ještě důkladněji teď zabezpečují vstup do základní školy v Okříškách. Je na to prostor, když se děti neučí. Je to další reakce na události několik let staré, jež se odehrály ve Žďáru nad Sázavou.

Základní škola v Okříškách, ilustrační foto. | Foto: Deník / Redakce