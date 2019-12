Třebíčská radnice přichystala pro své spoluobčany v adventním čase hned několik příjemných překvapení. Kromě nové vánoční výzdoby města a rozšíření betlému pod vánočním stromem představí letos poprvé také 20 dřevěných stánků na vánočním náměstí. Tyto stánky nabídnou tradiční sortiment vhodný k dokoupení posledních vánočních dárků.

Kulturní program pro děti i dospělé bude na pódiu začínat každý den v 16.30 hodin a o víkendu také v 10 hodin dopoledne. „Představí se například poutavá divadelní show Šmoulí Vánoce s kamarádem Wikim, Kroky Michala Davida revival nebo kapela Yo Yo band,“ sdělila Lucie Málková z Městského kulturního střediska v Třebíči.

Od 13. do 19. prosince bude přijímat dětská vánoční přání Ježíškova pošta, a to nově v prostorách Malovaného domu. O víkendu 20. až 22. prosince od 9.00 do 16.00 hodin budou na náměstí v prodeji vánoční kapři.