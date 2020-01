„Největší problém jsou správci sítí. Jejich práce musejí dobře navazovat. Nepůjde postupovat tak, že se například čtvrtka náměstí udělá na hotovo a pak se bude pokračovat další částí,“ naznačil třebíčský starosta Pavel Pacal.

Důstojná náhrada

„S největší pravděpodobností proto budou trhy z těchto logických důvodů jinde. Myslím, že náhradní místo, které už máme v hlavě, bude důstojnou náhradou,“ naznačil Pacal. Podrobnosti zatím prozradit nechtěl. Ještě není vybrán zhotovitel prací a ani není pevně stanoveno, kde přesně se začne kopat. To jsou rozhodnutí, které je nutné učinit v průběhu roku. V rozpočtu města je na letošní podíl prací vyčleněno pět milionů korun.

Jakmile to bude možné, trhy se na náměstí vrátí zpátky. Svůj stánek na nich už tradičně mívá zdejší organizace Vrátka, která pečuje o lidi s hendikepem. „Přesun vánočních trhů je pro mě nová informace. Jestli se najde plnohodnotné místo, tak to bude dobré. Nemyslím si, že se nás to zásadně dotkne. Zajímá mě, kde by to mohlo být, skoro nic mě nenapadá, ale nechám se překvapit,“ reagovala předsedkyně zapsaného spolku Vrátka Irena Rybníčková.

Zámek, nábřeží či okolí Martina?

Deník oslovil několik Třebíčanů s otázkou, kde by podle nich byly vánoční trhy hezké i mimo tradiční prostor. „Napadá mě nádvoří zámku. Ale zase jestli se tam bude chtít jít lidem pěšky do kopce,“ zmínila třeba paní Andrea. Vladimír Nejedlý poznamenal, že by se mu líbilo nábřeží řeky Jihlavy, které je blízko centra a působí malebně. „Podzámecká niva je dobrá v létě, ale v zimě by asi byla rozbahněná. A vlastně by to mohlo být pěkné i okolo kostela svatého Martina. “ zamyslel se.

Revitalizace bude rozložena do několika let. Cena vzejde z tendru na zhotovitele, v minulosti se mluvilo o částce do 200 milionů korun, při dnešních cenách stavebních prací a materiálu ale může být ve výsledku jiná.