Vánoční sbírka v Třebíči má tradici už od 90. let. Padne rekord z roku 2020?

Už asi třicet let mohou Třebíčané vždy o Vánocích přispívat do kasičky pod vánočním stromem. Její výtěžek vždy směřuje do nemocnice, rehabilitačních či sociálních zařízení nebo potřebným. Letos jej dostane Oblastní charita Třebíč. „Ta výtěžek ze sbírky využije na víkendový pobyt pro rodiny s dětmi s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením. Dále jím podpoří také středisko rané péče a rodiny s dětmi, které mají poruchy autistického spektra,“ sdělila mluvčí města Irini Martakidisová.

Třebíč pořádá vánoční sbírku už tři desítky let. Letos její výtěžek získá Oblastní charita Třebíč. | Foto: Deník/Milan Krčmář