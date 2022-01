V Třebíči vznikne nový parkovací dům. Takto bude vypadat

Ve sbírce se tak podařilo vybrat zhruba polovina částky, což nemocnici velmi pomůže. „Chtěli bychom proto poděkovat všem dárcům, velmi si jejich pomoci vážíme. Bez nových přístrojů by byla léčba tupozrakosti nemožná. Přístroje, které v současnosti používáme, jsou přibližně čtyřicet let staré a již v havarijním stavu. Týdně na nich aktivně cvičí asi dvacet dětí,“ doplnila mluvčí.

Sbírka se uskutečnila od loňského 28. listopadu do letošního 10. ledna. Podle Irini Martakidisové z třebíčské radnice má tato vánoční akce tradici již od devadesátých let. „Peníze jdou vždy na dobročinné účely. Tentokrát se podařilo získat třetí nejvyšší částku. Nejvíce se vybralo v roce 2019, a to téměř pětašedesát tisíc korun,“ sdělila Martakidisová.