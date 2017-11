Vánoční cukroví bude letos dražší. Lidé si ho přesto dopřejí

Vysočina – Letošní zvýšené ceny másla, vajec a dalších ingrediencí potřebných na pečení se promítnou i do cen vánočního cukroví. Cukrářské výrobny na Vysočině potvrzují jeho zdražení.

Vánoční cukroví. Ilustrační foto.Foto: Deník/Dana Pokorná

„Letos máme cukroví za 430 korun za kilogram. Vloni to bylo 390 korun za kilo. Pečeme z másla a z vajec, naši zákazníci to vědí a respektují i vyšší cenu. Zájem o vánoční cukroví je stále,“ uvedl Jiří Poukar, majitel Cukrárny Penzionu Dena z Jihlavy.

„Tři roky jsme drželi stejné ceny, letos jsme museli o dvacet až třicet procent zdražit. Ale lidé si většinou nedovedou Vánoce bez cukroví představit, takže objednávají stále. Nevezmou si ale pět kilogramů, ale třeba jenom tři,“ potvrdila slova svého jihlavského kolegy Lenka Kočí, která má svou cukrářskou výrobnu v Počítkách na Žďársku.

V cenách se ovšem neprojeví pouze zdražené máslo a vajíčka. „Zvedla se také cena ořechů, je to docela mazec. To nás asi letos trápí nejvíce. Cenu cukroví jsme ale zvedli jen o deset procent, nesmíme to přehánět. Lidé mají zájem pořád, máme už stálou klientelu. Každý rok někdo odpadne, ale jiní se zase přihlásí. Na Vánoce pečeme pokaždé stovky kilogramů cukroví,“ poznamenal Pavel Sláma, spolumajitel Cukrářství Sázava.

Cukrářské výrobny už s pečením drobných dobrot, které jsou určeny pro sváteční stůl, většinou začaly. Tak, aby stihly vykrýt veškeré objednávky. „U nás je to letos trochu jiné. Máme málo cukrářek, takže budeme péct jenom něco málo a pouze na pult. S objednávkami nepočítáme. Zájem by sice byl, ale nestihneme to. Upečeme tedy jen něco pro ty, kteří si vánoční cukroví pořizují na poslední chvíli,“ řekl Josef Částka z Pekařství Řečice, které má své prodejny na Žďársku i na Havlíčkobrodsku.

Přestože musí lidé letos sáhnout o něco hlouběji do peněženky, cukroví, coby tradiční součást Vánoc, si ujít rozhodně nenechají. „Vánoce jsou jednou za rok, vůbec mi nevadí, že je máslo dražší, péct budu. Pravidelně dělávám tak šest druhů, každý z rodiny si řekne, co by tak chtěl, a já si podle toho sestavím seznam. V rodině jsme hlavně masožravci, ale cukroví na Vánoce musí být, musí to doma zavonět,“ usmála se Blanka Veškrnová z Vladislavi na Třebíčsku.

„Já peču každý rok třiadvacet druhů. Je to naše rodinná tradice, dělala to tak moje maminka i babička. Ani letošní rok nebude výjimka. Z másla nepeču, z toho dělám pouze krémy. V těstě ho nahrazuji levnějšími tuky na pečení. A krémového cukroví na vánočním stole moc nemíváme, potrpíme si na klasiku – vanilkové rohlíčky, medvědí tlapky, kokosové pusinky, linecké kolečka a hvězdičky slepované marmeládou a podobně. Takže mě cena másla nemůže rozházet. A vajíčka mám od tchyně, ta má doma slepice,“ řekla Jana Kučerová z Velkého Meziříčí.

Někteří si vystačí s potravinami z vlastních zdrojů, další si levnější ingredience potřebné pro pečení svátečních dobrot obstarají jiným způsobem. „Jsem už v důchodu, tak mám čas sledovat letáky. Když zveřejní některý ze supermarketů slevu na něco zajímavého, jedeme s manželem tam a nakoupíme pro celou rodinu. Minule bylo zlevněné máslo, tak jsme ho jeli nakoupit už na Vánoce. Bohužel mělo trvanlivost pouze do konce listopadu. Teď jsme zase nakupovali levnější Heru a vajíčka. To už se hodí, zanedlouho začnu péct perníčky, ty se stejně musí do Vánoc rozležet,“ vyjádřila se Marie Novotná z Nového Města na Moravě.

Někdejší hektické pečení tak, jako v dobách, kdy se stoly pod vánočním cukrovím přímo prohýbaly, je už ale dávno pryč. Přestože se občas podaří nakoupit máslo levněji nebo dostat vajíčka za rozumnou cenu od známých či příbuzných, staré známé recepty od Magdaleny Dobromily Rettigové začínající slovy „dej na mísu tři žejdlíky mouky, pokrájej do ní čtyry loty másla a vraž do toho osm vajec“ dnes už použije pouze málokdo. Lidé si hledají recepty mnohem méně náročné a často i takové, které takzvaně „jdou s dobou“. „Snažím se vařit a péct zdravě, naše rodina si potrpí na zdravý životní styl. Cukroví na Vánoce mít sice budeme, ale dělám ho z datlí a fíků, sezamových semínek, dýně, jablek a podobně. A sladím ho medem, takže ušetřím i za cukr,“ vysvětlila Iveta Stará z Pelhřimova.

Přestože k nejkrásnějším svátkům roku sladké dobroty nedílně patří, najdou se i lidé, kteří si je raději odpustí. „My cukroví nekupujeme ani nepečeme. Máme s manželem oba cukrovku, takže se sladkému raději vyhýbáme. Nakoupíme si raději více ovoce. Na Vánoce bez vanilkových rohlíčků jsme si zvykli už dávno, takže si je klidně necháme ujít i letos. A věřte nebo ne, Štědrý den bez cukroví není o nic méně štědrý,“ rozesmála se Lenka Šírová z Bystřice nad Pernštejnem.