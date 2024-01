Vánoce v Třebíči jsou definitivně minulostí. Pracovníci elektrikářské firmy v pondělí ráno začali zbavovat ozdob a svítících prvků strom na Karlově náměstí a je jen otázka velmi krátké doby, kdy z centra zmizí i strom samotný. Zaměstnanci Městského kulturního střediska Třebíč zároveň odklidili i velký dřevěný betlém, který stál pod stromem. „Dnešním dnem také přestala svítit vánoční výzdoba,“ upozornila mluvčí radnice Irini Martakidisová.

Odstrojování vánočního stromu a uklízení betlému na Karlově náměstí v Třebíči. | Video: Deník/Milan Krčmář

Třebíčská vánoční výzdoba je svým velkolepým pojetím proslulá široko daleko.Zhlédnout svítící obří zvířata a další neobvyklé dekorace rozmístěné po celém městě jezdí lidé i ze vzdálených míst. „Letos to bylo pěkné, ale říkám si, jestli už to není hraniční. Víc prvků by už zřejmě působilo přeplácaně. Nejvíc znát je to asi na Hrádku, kde nebývá k hnutí,“ poznamenal k tomu Třebíčan Ondřej Stárek.

VIDEO: Třebíč rozsvítila svou vyhlášenou vánoční výzdobu, rozjelo se ruské kolo

Dekorace na Karlově náměstí doplňoval také dětský kolotoč a nově i ruské kolo. Tyto atrakce ale svůj provoz skončily již na přelomu roku.